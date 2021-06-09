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Akrep dizisi final mi yapıyor? Star Tv Akrep dizisinden final kararı

Star TV’de yayınlanan sevilen dizi Akrep’ten sevenlerine kötü haber geldi. Akrep dizisi final mi yapıyor? Ne zaman final yapacak? İşte detaylar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:38
Akrep dizisi final mi yapıyor? Star Tv Akrep dizisinden final kararı
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Star TV ekranların her Perşembe akşamları yayınlanan sevilen dizi Akrep’in yeni bölümü 10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak. Başrollerini Demek Akbağ, Yusuf Çim, Evrim Alasya ve Çağdaş Onur Öztürk’ün paylaştığı dizinin yapımcılığını 1441 Production üstlenmekte. Yönetmenlik görevini Gökçen Usta, senaristlik görevini ise Başak Anginün ve Alphan Dikmen üstleniyor.


Akrep’in 10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak 24. Bölümü heyecanla beklenirken, hayranları dizinin 26. Bölümüyle beraber final yapacağı haberiyle sarsıldı. Hayal kırıklığına uğrayan dizi severleri Akrep’in neden final yaptığını merak ediyor.

Yapımın, yayınlandığı günden bu yana reyting konusunda bekleneni karşılayamaması nedeniyle final yapacağı öğrenildi. Ancak birçok insana göre Akrep, oyuncu ve senaryo açısından oldukça başarılı olabilecek bir potansiyele sahipti.

Dizinin 26. ve final bölümü, 24 Haziran Perşembe günü Star TV ekranlarında olacak.


Son Güncelleme: 09.06.2021 10:38
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Anahtar Kelimeler:
AkrepStar TVDemet AkbağYusuf Çim
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