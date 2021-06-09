Akrep dizisi final mi yapıyor? Star Tv Akrep dizisinden final kararı

Star TV ekranların her Perşembe akşamları yayınlanan sevilen dizi Akrep’in yeni bölümü 10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak. Başrollerini Demek Akbağ, Yusuf Çim, Evrim Alasya ve Çağdaş Onur Öztürk’ün paylaştığı dizinin yapımcılığını 1441 Production üstlenmekte. Yönetmenlik görevini Gökçen Usta, senaristlik görevini ise Başak Anginün ve Alphan Dikmen üstleniyor.
Yapımın, yayınlandığı günden bu yana reyting konusunda bekleneni karşılayamaması nedeniyle final yapacağı öğrenildi. Ancak birçok insana göre Akrep, oyuncu ve senaryo açısından oldukça başarılı olabilecek bir potansiyele sahipti.
Dizinin 26. ve final bölümü, 24 Haziran Perşembe günü Star TV ekranlarında olacak.
Son Güncelleme: 09.06.2021 10:38