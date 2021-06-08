İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan ayrılacak mı?

Survivor yarışmasında gergin anlar. Aleyna'nın annesi olan Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamaları gergin anların yaşanmasına neden oldu. Acun Ilıcalı hakkında konuşan anne Kalaycıoğlu internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Zuhal Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı hakkında neler dedi? Acun Ilıcalı nasıl bir karşılık verdi? Aleyna Kalaycıoğlu Survivor yarışmasından ayrılma kararı alacak mı? Detaylar haberimizde...

08 Haziran 2021 Salı 15:06
Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan ayrılacak mı?
Takip Et:

Survivor programında ortalık birbirine girdi. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesinin Acun Ilıcalı hakkında ağır bir şekilde konuştu. Acun Ilıcalı ise ailelerin içerisinde bulunduğu bu konuyu ele aldı. Aleyna ve Ayşe’nin annesinin tartışma sebebi ne? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Soruları bu tartışmalar sonrasında merak edilmeye başlandı.  

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan ayrılıyor mu?

Yaşananlar sonrasında Zuhal Kalaycıoğlu, kızının yarışmadan çıkmasını çoğu defa istemesine rağmen Aleyna bu isteği reddetti. Annesinin sosyal medyadan uzak durması isteğinde bulundu.

Survivor Zuhal Kalaycıoğlu ne dedi?

Survivor ada konseyi olduğu esnada ortalık birbirine girdi. Survivor tarihinde ilk kez ailelerin fazlasıyla bu işin içerisinde olduğunun altını çizen Ilıcalı, o kişilerinde Aleyna ve Ayşe olduğunu duyurdu. Bu açıklamalar sonrasında tüm gözler özellikle kızının yarışmadan ayrılması için elinden geleni yapan Zuhal Kalaycıoğlu’na döndü. Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı’ya açtı ağzını yumdu gözünü.

Zuhal Kalaycıoğlu yapmış olduğu paylaşımda "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" ifadelerine yer verdi.

Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu uyarı sonrasında ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi araştırılmaya başlandı. Zuhal Kalaycıoğlu, 1 Eylül 1977 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Yalova doğumlu olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul’da ikamet etmektedir.

Acun Ilıcalı: ailelerinizle görüşün bizi rahat bıraksınlar

Acun Ilıcalı Ada Konseyi esnasında şu açıklamalara yer verdi: "Survivor başlamadan önce ailelerin Survivor ile ilgili konulara girmemesini söylemiştik. Buraya gelirken ailelerinizden sosyal medyayı kullanmamalarını söylediğimiz hatırlıyorum. Panorama ve Exstralarda sizinle ilgili eleştiri olacağını da söylemiştim, burada hoşlanmayacağınız şeyler olabilir demiştim. Siz de sorun yok demiştiniz.

İki yarışmacının aileleri ile ilgili bir sorun var. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla işin içinde ve bundan son derece rahatsızız. Aileler bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Sosyal medyada aleyhinizde bir şeyler çıkabilir. İki yarışmacımızın aileleri ile ilgili bazı sorunlar var. Bu iki yarışmacıya yarın görüşme hakkı vereceğim. Sizden rica ediyorum ailenizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar. Kızları erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Onların bu konu ile ilgili garip bir mücadele içinde olmasını anlamıyorum. Bir bakıyorum sanki aileniz yarışmacı olmuş. Yarın iletişim hakkı vereceğiz ve bu iki isim görüşsün, bir tanesinin ailesi yarışmadan ayrılmasını istiyor. O iki ismi açıklıyorum. Bizi bu işten kurtarın.

Aleyna: annem hayatta böyle bir şey demez


Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni burada gördüm pırlanta gibi insanlar. Çok yüksek bir gerilim var. Annen devamlı bizi arıyor ve kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Sana özel iletişim hakkı veriyorum annenle konuş ve annen de bizi bıraksın." İfadesini kullandı.

Aleyna "Gerçekten çok şaşırdım ona bunu yaptıracak ne olmuş olabilir diye düşünüyorum. Demek ki olay çok büyük ki böyle bir şey yapmış. Şuan endişelendim. Annem hayatta böyle bir şey demez. Ben buralara kadar gelmişken böyle bir şey söylemesi şaşırttı." Diyerek yanıt verdi.

Acun Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti: "İkinci yarışmacı Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesi ile Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Aile çekiminde Ayşe'nin bir sözünden dolayı 'Aleyna'nın ailesine antipati besliyormuş gibi' bir algı oluşmuş. Ardından Aleyna'nın annesi sosyal medyada açıklama yapmış. Aslında Ayşe'nin sözleri yanlış anlaşılmış. Konuşup sonuca bağlayın lütfen."

Ayşe "Kendi ailem adına özür dilerim. Yanlış anlaşılmayı umarım düzeltiriz. Aleyna'nın da gönlünü rahatlatırız." İfadelerini kullandı.

Survivor Aleyna ve Ayşe aile kavgasında neler oldu?

Acun Ilıcalı "İki tane çok başarılı iki yarışmacı görüyorum. Aileler sonuçta evlatları için hassas olup istenmedik olaylar yaşıyoruz. Dün size gelişmelerden bahsettim. Aleyna annenle neler konuştun?" ifadelerine yer verdi.

Aleyna "Benim merak ettiğim sizin konuyu ne kadar bildiğiniz. Annemin son konseyi izledikten sonra orada çok rahatsız ediyor pozisyonunda göründü. Ben gerçekten olaya ne kadar hakim olduğunuzu merak ediyorum."

Ayşe "Acun Bey öncelikle konulardan muaf olarak şunu söylemek istiyorum. 21 yıldır annemin ağzından en ufak kırıcı bir laf ettiğini duymadım. Babamdan ablalarıma kadar hiçbirinden böyle laflar duymadım. Ailemle görüştüm. Suçlamaları duydum. Ablamın adına açılan fake hesaptan hakaretler edilmiş ablam zaten bunu yargıya taşımış. Olay iki genç kızın dışında gerçekleşiyor. Fanlardan dolayı gelişen bir şey var. Özel durumu olan bir insan için ailem de hassas davranılması gerektiğini biliyor."

Acun "Annenle konuşurken ailelerin sosyal medyadan paylaşım yapmamaları gerektiğini hatırlattın mı?"

Aleyna "Anneme sosyal medyadan paylaşım yapmamsını söylemiştim. Telefonda anneme sosyal medyadaki hiçbir şeyi kaale alma dedim."


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcunAleynaKalaycıoğluZuhalılıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?

Popüler Haberler

Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?
2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri
TV'de bu akşam hangi diziler var? TRT 1, ATV, Kanal D, TV8, Show TV, FOX TV, Star TV 8 Haziran Salı yayın akışı
Apple watchOS 8 ve macOS 12 Monterey güncellemesi alacak cihazlar listesi
Can Topçu kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Masumlar Apartmanı kitabına göre İnci nasıl ölüyor? İnci yaşayacak mı, yeni sezonda olacak mı?
HGS cezası nereden, nasıl ödenir? HGS cezası internetten ödeme ve sorgulama işlemleri
MEB İl içi atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı
Masumlar Apartmanı İnci'nin ölüm sahnesi sezon finali
ATV Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezonda devam edecek mi?
Survivor 2021 araba yarışmasında verilecek arabanın markası ne? Survivor araba ödülü araç markası ve fiyatı
Nescafe Gold 17. dönem çekiliş sonuçları hediye kazanan asil ve yedek talihliler
Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.