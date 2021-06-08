Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan ayrılacak mı?

Survivor programında ortalık birbirine girdi. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesinin Acun Ilıcalı hakkında ağır bir şekilde konuştu. Acun Ilıcalı ise ailelerin içerisinde bulunduğu bu konuyu ele aldı. Aleyna ve Ayşe’nin annesinin tartışma sebebi ne? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Soruları bu tartışmalar sonrasında merak edilmeye başlandı.

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan ayrılıyor mu?

Yaşananlar sonrasında Zuhal Kalaycıoğlu, kızının yarışmadan çıkmasını çoğu defa istemesine rağmen Aleyna bu isteği reddetti. Annesinin sosyal medyadan uzak durması isteğinde bulundu.

Survivor Zuhal Kalaycıoğlu ne dedi?

Survivor ada konseyi olduğu esnada ortalık birbirine girdi. Survivor tarihinde ilk kez ailelerin fazlasıyla bu işin içerisinde olduğunun altını çizen Ilıcalı, o kişilerinde Aleyna ve Ayşe olduğunu duyurdu. Bu açıklamalar sonrasında tüm gözler özellikle kızının yarışmadan ayrılması için elinden geleni yapan Zuhal Kalaycıoğlu’na döndü. Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı’ya açtı ağzını yumdu gözünü.

Zuhal Kalaycıoğlu yapmış olduğu paylaşımda "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" ifadelerine yer verdi.

Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu uyarı sonrasında ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi araştırılmaya başlandı. Zuhal Kalaycıoğlu, 1 Eylül 1977 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Yalova doğumlu olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul’da ikamet etmektedir.

Acun Ilıcalı: ailelerinizle görüşün bizi rahat bıraksınlar

Acun Ilıcalı Ada Konseyi esnasında şu açıklamalara yer verdi: "Survivor başlamadan önce ailelerin Survivor ile ilgili konulara girmemesini söylemiştik. Buraya gelirken ailelerinizden sosyal medyayı kullanmamalarını söylediğimiz hatırlıyorum. Panorama ve Exstralarda sizinle ilgili eleştiri olacağını da söylemiştim, burada hoşlanmayacağınız şeyler olabilir demiştim. Siz de sorun yok demiştiniz.

İki yarışmacının aileleri ile ilgili bir sorun var. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla işin içinde ve bundan son derece rahatsızız. Aileler bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Sosyal medyada aleyhinizde bir şeyler çıkabilir. İki yarışmacımızın aileleri ile ilgili bazı sorunlar var. Bu iki yarışmacıya yarın görüşme hakkı vereceğim. Sizden rica ediyorum ailenizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar. Kızları erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Onların bu konu ile ilgili garip bir mücadele içinde olmasını anlamıyorum. Bir bakıyorum sanki aileniz yarışmacı olmuş. Yarın iletişim hakkı vereceğiz ve bu iki isim görüşsün, bir tanesinin ailesi yarışmadan ayrılmasını istiyor. O iki ismi açıklıyorum. Bizi bu işten kurtarın.

Aleyna: annem hayatta böyle bir şey demez

Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni burada gördüm pırlanta gibi insanlar. Çok yüksek bir gerilim var. Annen devamlı bizi arıyor ve kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Sana özel iletişim hakkı veriyorum annenle konuş ve annen de bizi bıraksın." İfadesini kullandı.

Aleyna "Gerçekten çok şaşırdım ona bunu yaptıracak ne olmuş olabilir diye düşünüyorum. Demek ki olay çok büyük ki böyle bir şey yapmış. Şuan endişelendim. Annem hayatta böyle bir şey demez. Ben buralara kadar gelmişken böyle bir şey söylemesi şaşırttı." Diyerek yanıt verdi.

Acun Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti: "İkinci yarışmacı Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesi ile Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Aile çekiminde Ayşe'nin bir sözünden dolayı 'Aleyna'nın ailesine antipati besliyormuş gibi' bir algı oluşmuş. Ardından Aleyna'nın annesi sosyal medyada açıklama yapmış. Aslında Ayşe'nin sözleri yanlış anlaşılmış. Konuşup sonuca bağlayın lütfen."

Ayşe "Kendi ailem adına özür dilerim. Yanlış anlaşılmayı umarım düzeltiriz. Aleyna'nın da gönlünü rahatlatırız." İfadelerini kullandı.

Survivor Aleyna ve Ayşe aile kavgasında neler oldu?

Acun Ilıcalı "İki tane çok başarılı iki yarışmacı görüyorum. Aileler sonuçta evlatları için hassas olup istenmedik olaylar yaşıyoruz. Dün size gelişmelerden bahsettim. Aleyna annenle neler konuştun?" ifadelerine yer verdi.

Aleyna "Benim merak ettiğim sizin konuyu ne kadar bildiğiniz. Annemin son konseyi izledikten sonra orada çok rahatsız ediyor pozisyonunda göründü. Ben gerçekten olaya ne kadar hakim olduğunuzu merak ediyorum."

Ayşe "Acun Bey öncelikle konulardan muaf olarak şunu söylemek istiyorum. 21 yıldır annemin ağzından en ufak kırıcı bir laf ettiğini duymadım. Babamdan ablalarıma kadar hiçbirinden böyle laflar duymadım. Ailemle görüştüm. Suçlamaları duydum. Ablamın adına açılan fake hesaptan hakaretler edilmiş ablam zaten bunu yargıya taşımış. Olay iki genç kızın dışında gerçekleşiyor. Fanlardan dolayı gelişen bir şey var. Özel durumu olan bir insan için ailem de hassas davranılması gerektiğini biliyor."

Acun "Annenle konuşurken ailelerin sosyal medyadan paylaşım yapmamaları gerektiğini hatırlattın mı?"

Aleyna "Anneme sosyal medyadan paylaşım yapmamsını söylemiştim. Telefonda anneme sosyal medyadaki hiçbir şeyi kaale alma dedim."