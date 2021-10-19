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All Star Survivor yeni sezonda kadrosuna kimleri kattı? 2022 kadroda kimler var?

All star survivor yeni kadrosunda kimler var, yeni kadro ifşa oldu, Ata Benli kadroyu ifşa etti. Detaylı bilgiler haberimizde...

19 Ekim 2021 Salı 19:36
All Star Survivor yeni sezonda kadrosuna kimleri kattı? 2022 kadroda kimler var?
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All Star Survivor kadrosunda 2022 yılında kimler var? Ilıcalı bu kadroyu sır gibi saklamaktaydı. Ancak sosyal medya fenomeni olan Ata Benli bu kadroyu ifşa etti. Bu kadro içerisinde 19 kişi olduğunu ifade etti. Peki bu on dokuz kişinin içerisinde kimler var?

Bilindiği üzere Alll Star ismi ile düzenlenen survivor yarışmaları eski başarılı oyuncularını bir araya getiren bir tema üzerine tasarlanmış bir program. Yayınlanan bölümleri ile izleyicileri ekran karşısına kilitleyen sevilen program  bu yıl all star ile izleyiciyle buluşacak. Eski yarışmacılar ile birlikte yine reyting rekorları kıracağı düşünülen programın kadrosu sosyal medya fenomeni tarafından Ata Benli tarafından geçtiğimiz günlerde ifşa edildi.

Bu ifşa sonucunda ise Acun Ilıcalı’nın ne tepki vereceği hala merak konusu olmaya devam etmekte. Merve Aydın programda olacağını kendi hesabından duyurdur. Fenomen Benli ise açıkladığı isimlere ek olarak iki ismin daha mevcut olduğunu ancak bunları onların istekleri üzerine açıklamayacağını ilan etti.

Ata Benli’nin açıklamış olduğu All Star Survivor kadrosu

Sercan Yıldırım

Ogeday

Damla Can Kılıç

Mert Öcal

Hikmet Tuğsuz

Berkay Yuvakuran

Barış Murat Yağcı

Nisa Bölükbaşı

Evrim Keklik


Elif Gören

Batuhan Karacakaya

Furkan Kızılay

Semih Öztürk

Gizem Kerimoğlu

Turabi

Anıl Berk Baki

Yusuf Karakaya

Seda Ocak

Nagehan Karadere

 


Son Güncelleme: 19.10.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8Allstarsurvivor
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