Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında merak edilenler

TRT 1, diziseverler için yeni bir yapımla ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin paylaşılan tanıtım fragmanınına izleyenler büyük ilgi gösteriyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, seyircilar tarafından çok merak ediliyor.

Dizinin en dikkat çekenleri arasında Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrolü paylaşmaları oldu. İzleyenlerin merakla beklediği dizinin çekimleri hızla devam ederken seyirciler bu ikiliyi ekranlarda gördükleri için çok memnun olduklarını söyledi.

Dizi, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Alparslan'ın yaşamını konu alan bir hikayeBaryle karşımıza çıkıyor. Ayrıca Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı şeklinde ilerleyecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Mim Kemal Öke, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu, Burak Şafak, Korel Cezayirli, Ferit Kaya ve Toprak Sergen gibi önemli isimler yer alıyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin tanıtım fragmanını izlemek için tıklayınız!