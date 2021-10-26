İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1,509.20
ALTIN
550.67
DOLAR
9.52
STERLİN
13.19
EURO
11.11
Koronavirüs geçirenler, aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunu yaşamaya başlıyor!
Son Dakika
Koronavirüs geçirenler, aylar sonra hafıza...
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan faiz indirimi kararı!
Son Dakika
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan...
Anne babalar uyarıldı: Squid Game dizisi tehlike yaratıyor!
Son Dakika
Anne babalar uyarıldı: Squid Game...
Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel'den havalimanında sürpriz!
Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel'den...

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında merak edilenler

TRT 1 ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi izleyiciler tarafından çok merak ediliyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin konusu ne? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Konuya ilişkin tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Ekim 2021 Salı 23:15
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında merak edilenler
Takip Et:

TRT 1, diziseverler için yeni bir yapımla ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin paylaşılan tanıtım fragmanınına izleyenler büyük ilgi gösteriyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, seyircilar tarafından çok merak ediliyor. 

Dizinin en dikkat çekenleri arasında Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrolü paylaşmaları oldu. İzleyenlerin merakla beklediği dizinin çekimleri hızla devam ederken seyirciler bu ikiliyi ekranlarda gördükleri için çok memnun olduklarını söyledi.


Dizi, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Alparslan'ın yaşamını konu alan bir hikayeBaryle karşımıza çıkıyor. Ayrıca Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı şeklinde ilerleyecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Mim Kemal Öke, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu, Burak Şafak, Korel Cezayirli, Ferit Kaya ve Toprak Sergen gibi önemli isimler yer alıyor. 

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin tanıtım fragmanını izlemek için tıklayınız! 


Son Güncelleme: 26.10.2021 23:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenBarış ArduçAlparslan: Büyük Selçuklu Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne babalar uyarıldı: Squid Game dizisi tehlike yaratıyor!
Anne babalar uyarıldı: Squid Game dizisi tehlike yaratıyor!
Fox'un yeni dizisi Yalancılar ve Mumları final kararı mı aldı? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?
Fox'un yeni dizisi Yalancılar ve Mumları final kararı mı aldı? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?
Hollywood sinemasının usta ismi Peter Scolari kansere yenildi
Hollywood sinemasının usta ismi Peter Scolari kansere yenildi
Saklı dizisinde Hazar Ergüçlü’nün çıplak sahneleri gündem oldu
Saklı dizisinde Hazar Ergüçlü’nün çıplak sahneleri gündem oldu
İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok gelişme
İlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok gelişme
All Star Survivor yeni sezonda kadrosuna kimleri kattı? 2022 kadroda kimler var?
All Star Survivor yeni sezonda kadrosuna kimleri kattı? 2022 kadroda kimler var?

Popüler Haberler

29 Ekim'de bankalar açık mı? 28-29 Ekim'de bankalar kaça kadar açık?
Elon Musk Shiba Inu hakkında ne dedi? Elon Musk'tan önemli Shiba Inu açıklaması
İstediğiniz anda 7.500 TL krediye sahip olabilirsiniz! İlk taksitiniz de 2022 yılının Ocak ayında ödeme
Ziraat Bankası 18 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Ziraat Bankası'nda tam 18 bin TL kredi müjdesi
El Kızı dizisinin konusu nedir? El Kızı dizisi oyuncu kadrosu
Mevlidi Nebi Haftası ne zaman 2021 Mevlidi Nebi haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor
2021 Magnum çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Magnum çekiliş sonuçları ne zaman?
Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Deniz taksi açılış ücreti ve mil başı ücreti ne kadar?
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler oldu?
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.