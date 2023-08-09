Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni başrolüyle geliyor: Barış Arduç'un yerini o dolduracak

Türk televizyon dünyasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir izleyicileri ekran başına kilitleyen "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi final yapma kararı aldı. Başrolünde Barış Arduç'un olduğu ve Kayra Zabcı ile başarılı bir ikili oluşturduğu dizi, 59 bölüm boyunca izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak, Barış Arduç'un projeden ayrılma kararı almasıyla birlikte, dizinin finali kaçınılmaz hale geldi. "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi, 61. bölümüyle veda edecek.

Fakat, bu kapanışın ardından televizyon ekranlarında boşluk hissi yaşanmayacak gibi görünüyor. Gelen son haberlere göre, "Selahaddin Eyyubi" adlı yeni bir dizi ekranlara merhaba diyecek. Yeni dizi, "Alparslan Büyük Selçuklu"nun yerini dolduracak ve izleyicilere tarihi bir yolculuk sunacak.





Başroldeki sürpriz isim ise dikkatleri üzerine çekiyor: Uğur Güneş! Son dönemde popülerliği giderek artan Uğur Güneş, "Selahaddin Eyyubi" dizisinin başrolünde izleyicilerin karşısına çıkacak. Daha önce "Bir Zamanlar Çukurova," "Yasak Elma" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi başarılı projelerde yer alarak adını duyuran Uğur Güneş, genç kızların en çok beğendiği oyuncular arasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.





Yeni dizi, Selahaddin Eyyubi'nin hayatını anlatarak tarihi bir dönemi ekranlara taşıyacak. Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu ve senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı bu proje, Alparslan Büyük Selçuklu'nun son iki bölümünün ardından televizyon ekranlarına gelecek. İzleyiciler, Selahaddin Eyyubi'nin destansı hikayesine tanıklık ederken, Uğur Güneş'in başarılı performansıyla ekranlara kilitlenecek.

Yeni dizinin kadrosu ve diğer detayları henüz netleşmese de, Uğur Güneş'in başrolde olması ve tarihi temanın yine ekranlarda yer alacak olması, televizyon tutkunlarını heyecanlandırmaya yetiyor.