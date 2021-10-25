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Anne babalar uyarıldı: Squid Game dizisi tehlike yaratıyor!

Dünyanın en çok izlenen dizilerin başında gelen Squid Game'in şiddet içerikli çocuk oyunları gösterdiği ve bu durumunda hem çocuklar hem de ergenler üzerinde olumsuz etki gösterebileceğini belirten uzmanlar anne babalara önemli uyarılarda bulundu. İngiltere'de ise eğitimciler, çocuklarını Squid Game dizisinden uzak tutmaları için ailelere uyarı mektupları yollandı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:58
Anne babalar uyarıldı: Squid Game dizisi tehlike yaratıyor!
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Netflix platformunda yayınlanan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, büyük bir nakit para ödülü için çocukken oynanan ölümcül oyunları borç içinde bulunan kişilere oynatma hikayesini anlatıyor.

Ebeveynlere 'Squid Game' uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin

Bazı çevrimiçi oyunların veya videoları doğru yaş grubu ile bir etkileşim göstermediğinde çocuklar ve ergenler üzerinde psikolojik sorunlar doğurabileceğini değerlendiren Klinik Psikolog Nida Biçen, dünya genelinde çok fazla izlenen Squid Game isimli dizinin de belli yaş aralığındaki fertleri hem toplumsal hem d psikolojik açıdan tehlike doğru sürükleyebileceğini söyledi.

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ŞİDDET ÖN PLANA ÇIKABİLİR!

Squid Game dizisi ile ilgili önemli uyarılarda buluna Biçen, dizinin konusunda güçlü olanın hayatta kalması gerektiği, öne çıkan kişi olması gerektiğinin vurgulandığını ve bu durumun da ergen yaşta çocukların yaşıtlarıyla güç ve popüler durum kazanabilmek için şiddeti ön plana çıkarabileceğini söyledi.

Ebeveynlere 'Squid Game' uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin

Bu tarz konuları işleyen dizileri seyreden fertlerin kendilerini öne çıkarmak için daha fazla şiddet göstermesini pekiştirmeleriyle birlikte sosyal hayaında ya da eğitim hayatında rekabetçi kişiler olarak gelişebileceklerini ifade eden Biçen, Squid Game dizisinde birçok sahnesinde riskli davranışların gösterildiğini ve bu durumun da normal gösterilerek seyirciye yansıtılarak özellikle ergen yaştaki çocuklarda yüksek oranlarda görülen risk alma davranışlarının, onun psikolojik sağlamlığıyla ilgili bir risk faktörü oluşturabileceğini ve bu durumda da gelişme sürecinin olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

 


Son Güncelleme: 25.10.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
NetflixUyarıSquid GameTehlike Uyarısı
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