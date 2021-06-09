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Aras Bulut İynemli Üç Kuruş dizisinde oynayacak mı?

Show Tv'de yayınlanmış olan ve büyük beğeni toplayan dizi Çukur'un final yapmasının ardından yerine gelecek olan Üç Kuruş adlı dizisinin çekimlerine başlandığı öğrenildi. Taner Ölmez, Ozan Dolunay ve Murat Yıldırım gibi pek çok ünlü ismin bir arada olacağı dizinin konusu oldukça merak edildi. Peki hangi isimler kadroda yer alıyor? Üç Kuruş dizisinin konusu nedir? İşte detaylar...

09 Haziran 2021 Çarşamba 01:16
Aras Bulut İynemli Üç Kuruş dizisinde oynayacak mı?
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Fenomen dizi Çıkur'un finalinin ardından bomba bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ay Yapım, dizi ile ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Çukur'dan sonra bu yeni dizi haberi pek çok Çukur takipçisinin içine su serpti. 

Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosu

Sevilen Çukur dizisinin finalinin ardından Ay Yapım tarafından Üç Kuruş adlı bir dizinin çekileceği ve dizinin kadrosunda 3 erkek oyuncunun yer alacağı iddia edildi. Dizide başrol karakterlerden birini canlandıracak oyuncunculardan birinin ise Mucize Doktor dizisi ile akıllara kazınan oyuncu Taner Ölmez olduğu öğrenildi.

Üç Kuruş dizinde yer alan oyuncular

Taner Ölmez

Ozan Dolunay


Murat Yıldırım

Leyla Tanlar

Sinem Ünsal

Üç Kuruş dizisi konusu nedir?

Dizi ile ilgili senaryo ve oyuncu kadrolarına dair gelişmeler devam ederken oyuncu Taner Ölmez'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Soru işaretlerine rağmen Taner Ölmez'in takipçileri oldukça heyecanlı bir bekleyişe girdi. Başarılı oyuncu son olalrak Mucize Doktor'da Ali Vefa rolünü canlandırarak beğeni toplamıştı.


Son Güncelleme: 09.06.2021 01:16
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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemliTaner ölmezDiziüç Kuruş
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