Aras Bulut İynemli Üç Kuruş dizisinde oynayacak mı?

Fenomen dizi Çıkur'un finalinin ardından bomba bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ay Yapım, dizi ile ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Çukur'dan sonra bu yeni dizi haberi pek çok Çukur takipçisinin içine su serpti.

Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosu

Sevilen Çukur dizisinin finalinin ardından Ay Yapım tarafından Üç Kuruş adlı bir dizinin çekileceği ve dizinin kadrosunda 3 erkek oyuncunun yer alacağı iddia edildi. Dizide başrol karakterlerden birini canlandıracak oyuncunculardan birinin ise Mucize Doktor dizisi ile akıllara kazınan oyuncu Taner Ölmez olduğu öğrenildi.

Üç Kuruş dizinde yer alan oyuncular

Taner Ölmez

Ozan Dolunay

Murat Yıldırım

Leyla Tanlar

Sinem Ünsal

Üç Kuruş dizisi konusu nedir?

Dizi ile ilgili senaryo ve oyuncu kadrolarına dair gelişmeler devam ederken oyuncu Taner Ölmez'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Soru işaretlerine rağmen Taner Ölmez'in takipçileri oldukça heyecanlı bir bekleyişe girdi. Başarılı oyuncu son olalrak Mucize Doktor'da Ali Vefa rolünü canlandırarak beğeni toplamıştı.