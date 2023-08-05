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Arka Sokaklar dizisinde büyük olay! Aylardır ekranda yoktu: İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak

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Arka Sokaklar dizisinde büyük olay! Aylardır ekranda yoktu: İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak
O isim Arka Sokaklar'a transfer oldu! Ünlü oyuncu, dizide "Emniyet Amiri Ünal" karakterine hayat verecek. İşte o isim...

Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'ndan ayrılan başarılı oyuncu, yeni bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Kendi isteğiyle önceki diziden ayrılan oyuncu, uzun soluklu bir yapımda yer alacak. Yeni dizide önemli bir karakteri canlandıracak olan oyuncunun bu rolü, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Güçlü kadrosuyla tanınan dizinin yeni bölümlerinde, izleyiciler oyuncunun performansını merakla bekliyor.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ OYUNCUSU 

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Ünlü oyuncu Cansu Fırıncı, yeni projesiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Mehmetçik Kutlu Zafer, Kırgın Çiçekler ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda başarılı performansıyla tanınan Fırıncı, Yalı Çapkını dizisindeki "İbrahim" karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak kendi isteğiyle Yalı Çapkını'ndan ayrılan Cansu Fırıncı, şimdi Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a transfer oldu.

Arka Sokaklar'ın yapımcılığını Türker İnanoğlu üstleniyor ve dizide "Emniyet Amiri Ünal" karakterine hayat verecek olan Fırıncı, polis teşkilatının önemli bir üyesini canlandıracak. Hayranları, Fırıncı'nın bu yeni rolüyle nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

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