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Arka Sokaklar dizisinden haber var! Usta isim kadrodan ayrıldı: Yeni sezonda olmayacak

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Arka Sokaklar dizisinden haber var! Usta isim kadrodan ayrıldı: Yeni sezonda olmayacak
17 yıldır Kanal D ekranlarında severek izlenen Arka Sokaklar'da bir Ayrılık Var! İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE 1 İYİ BİR KÖTÜ HABER!

17 yıldan beri Türk Tv ekranlarının vazgeçilmezi dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisi ile ilgili olarak sevenlerine bir iyi bir de kötü haber var. Uzun zamandır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin tekrardan ekranlara döneceği konuşuluyor. Ama Kadrosunda o oyuncu rol almayacak.

dizi

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden olan ve uzun yıllardır takip edilen dizilerden biri olan Arka sokakların yakın zamanda tekrar yeni bölümler ile izleyiciler karşısına geçeceği ifade edildi. Ancak bu kadro da Oya Akar olmayacak….

dizi

Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon hazırlıkları yaptığı ile ilgili olarak sosyal medyada haberler dönüyor. Türker İnanoğlu ile bütünleşen dizi usra yönetmen Orhan Oğuz tarafından yönetilecek. Ozan Yurdakul un senaryosunu yazdığı dizi de dizinin eski kadrosunda yer alan Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu‘nun devam edeceği iddia edildi. Ancak Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Akar bu sezon kadrosunda ne yazık ki olmayacak.

EYLÜLDE BAŞLIYOR

Yeni sezonda 639. bölümüyle seyirciyle buluşması planlanan Arka Sokaklar set çekimleri Ağustos ayında başlayacak ve dizi eylül ayında sevenleri ile buluşacak.

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