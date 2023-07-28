  1. Anasayfa

  2. Medya

  3. Dizi

  4. Arka Sokaklar ekranlara yeni kadroyla dönüyor! O diziden bomba transferle reytingleri alt üst edecek

Arka Sokaklar ekranlara yeni kadroyla dönüyor! O diziden bomba transferle reytingleri alt üst edecek

Yayınlanma:
Arka Sokaklar ekranlara yeni kadroyla dönüyor! O diziden bomba transferle reytingleri alt üst edecek
18.sezon hazırlıklarında olan Arka Sokaklar dizisinde oyuncu transfer heyecanı yaşanıyor. Çekimlerine Ağustos ayında başlamaya hazırlanan dizi kadrosuna yeni kişiler ekliyor. Başak karakteriyle dizide usta bir performans sergileyen eski oyuncu Perihan Ünlücan yapılan transferler arasında. İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNE PEŞ PEŞE YENİ OYUNCU TRASNFERİ! BU İSİMLER REKOR KIRACAK

arka sokaklar

 18.sezon hazırlığında olan Arka Sokaklar dizisi yeni transferlerin heyecanını yaşıyor. Başak karakterindeki performansı ile dikkat çeken Perihan Ünlücan da yeni transferler arasında bulunuyor.

Oyunculuk kariyerinde çeşitli yapımlarda kendini gösteren Perihan Ünlücan, Arka Sokaklar dizisinde rolü ile tekrardan izleyiciler ile buluşacak. Daha önce Kayıtdışı, Kırlangıç Fırtınası, Hatırla Gönül, Karadayı gibi dizilerde gösterdiği yetenekli performanslarda bulunan oyuncu yeniden Arka Sokaklar’ a katılıyor.

Yeni sezonda D Media yapım şirketi ile anlaşma yapan dizi, yönetmen koltuğuna tecrübeli Orhan Oğuz’u bulunduracak. Senaryosunu Ozan Yurdakul yazacak. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Türkler İnanoğlu gibi deneyimli oyuncular da 18. sezon kadrosunda yerlerini alacak.

Uzun süredir izleyicilerin kalbinde yerini almış ve Türkiye’nin en popüler ve sevilen polisiye dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar, yeni sezondaki yapılan oyuncu transferlerin heyecanlarını yaşıyor. Dizi seveler yeni sezonu dört gözle bekliyor.

Yeni alınan oyuncular ile dizinin oyuncu kadrosu güçlü ve deneyimli kişilerden oluşuyor. Dizinin yeni sezonunda neler olacağı ve yeni eklenecek karakterlerin diziye nasıl adapte olacağı merakla bekleniyor.

Arka Sokaklar dizisi, başarılı senaryo ve yetenekli oyunculukların birleşimi ile beraber sürükleyici hikayesi ile Türk televizyon tarihinde önemli yere sahiptir. 18.sezonda da aynı başarıyla devam edeceği aynı zamanda da izleyicilerin keyifli zaman geçirmesini sağlayacağı tahmin ediliyor.

Medya
Ünlü psikolog Arif Verimli çileden çıktı! Açıklamasıyla sosyal medyayı birbirine düşürdü
Ünlü psikolog Arif Verimli çileden çıktı! Açıklamasıyla sosyal medyayı birbirine düşürdü
FOX TV'nin yeni dizisi gençleri ekrana kilitleyecek! Bu dört oyuncu ekranların tozunu attıracak
FOX TV'nin yeni dizisi gençleri ekrana kilitleyecek! Bu dört oyuncu ekranların tozunu attıracak
TRT 1'in sevilen dizisi ekranlara geri dönüyor! Son dakika finalden geri dönüldü
TRT 1'in sevilen dizisi ekranlara geri dönüyor! Son dakika finalden geri dönüldü
Finaliyle gözyaşlarına boğan Yargı dizinde flaş gelişme! 3. sezon için beklenmeyen karar
Finaliyle gözyaşlarına boğan Yargı dizinde flaş gelişme! 3. sezon için beklenmeyen karar
Netflix'in 2023 abone sayısını açıkladı! Şirketin geliri ve karı arttı!
Netflix'in 2023 abone sayısını açıkladı! Şirketin geliri ve karı arttı!
Yasak Elma'nın oyuncusu Kızılcık Şerbeti yolcusu! Final yapar yapmaz soluğu orada aldı
Yasak Elma'nın oyuncusu Kızılcık Şerbeti yolcusu! Final yapar yapmaz soluğu orada aldı
Netflix'in o dizisi ortalığı darmaduman etti! İlk haftada zirveye oturdu: Yerli dizi rekora koşuyor
Netflix'in o dizisi ortalığı darmaduman etti! İlk haftada zirveye oturdu: Yerli dizi rekora koşuyor