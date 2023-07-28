Arka Sokaklar ekranlara yeni kadroyla dönüyor! O diziden bomba transferle reytingleri alt üst edecek

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNE PEŞ PEŞE YENİ OYUNCU TRASNFERİ! BU İSİMLER REKOR KIRACAK





18.sezon hazırlığında olan Arka Sokaklar dizisi yeni transferlerin heyecanını yaşıyor. Başak karakterindeki performansı ile dikkat çeken Perihan Ünlücan da yeni transferler arasında bulunuyor.

Oyunculuk kariyerinde çeşitli yapımlarda kendini gösteren Perihan Ünlücan, Arka Sokaklar dizisinde rolü ile tekrardan izleyiciler ile buluşacak. Daha önce Kayıtdışı, Kırlangıç Fırtınası, Hatırla Gönül, Karadayı gibi dizilerde gösterdiği yetenekli performanslarda bulunan oyuncu yeniden Arka Sokaklar’ a katılıyor.

Yeni sezonda D Media yapım şirketi ile anlaşma yapan dizi, yönetmen koltuğuna tecrübeli Orhan Oğuz’u bulunduracak. Senaryosunu Ozan Yurdakul yazacak. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Türkler İnanoğlu gibi deneyimli oyuncular da 18. sezon kadrosunda yerlerini alacak.

Uzun süredir izleyicilerin kalbinde yerini almış ve Türkiye’nin en popüler ve sevilen polisiye dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar, yeni sezondaki yapılan oyuncu transferlerin heyecanlarını yaşıyor. Dizi seveler yeni sezonu dört gözle bekliyor.

Yeni alınan oyuncular ile dizinin oyuncu kadrosu güçlü ve deneyimli kişilerden oluşuyor. Dizinin yeni sezonunda neler olacağı ve yeni eklenecek karakterlerin diziye nasıl adapte olacağı merakla bekleniyor.



Arka Sokaklar dizisi, başarılı senaryo ve yetenekli oyunculukların birleşimi ile beraber sürükleyici hikayesi ile Türk televizyon tarihinde önemli yere sahiptir. 18.sezonda da aynı başarıyla devam edeceği aynı zamanda da izleyicilerin keyifli zaman geçirmesini sağlayacağı tahmin ediliyor.