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Asıl Yalı Çapkını meğer onlar olacakmış! Rolü Afra ile Mert'e kaptırmışlar

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Asıl Yalı Çapkını meğer onlar olacakmış! Rolü Afra ile Mert'e kaptırmışlar
Seyran ve Ferit karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'e teklif yapılması öncesinde, Yalı Çapkını dizisinin rol için düşünülen farklı isimlere teklif götürdüğü iddia ediliyor. İşte bu iddia ve bahsedilen isimler...

Son dönemde hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri olan Yalı Çapkını dizisi hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, aslında ilk tercih edilen isimler değilmiş. İkinci sezonun çekimlerine hazırlanan dizi için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in önceki seçenekler olduğu belirtiliyor.

MEĞER O İSİMLERE TEKLİF GİTMİŞ

ALİNA BOZ

Televizyon reytinglerinde önemli bir yer edinmiş olan Yalı Çapkını dizisi, başrollerinde yer alan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile oldukça beğeni kazandı. Ancak yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Seyran ve Ferit karakterlerini canlandıran bu ikiliden önce başka oyuncular düşünülmüş. İddialara göre, Seyran karakteri Alina Boz'a, Ferit karakteri ise Çağatay Ulusoy'a teklif edilmiş.

Bu iddialar üzerine Yalı Çapkını hayranları farklı görüşler belirtti. Kimi hayranlar, "Eğer Ferit rolü Çağatay Ulusoy'a gitseydi nasıl olurdu acaba?" şeklinde düşünürken, bazıları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumunu ve doğru tercih yapıldığını vurguladı.

Diğer yandan, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizi içerisindeki uyumu ve aşk yaşadığı iddiaları da dikkat çekti. Bir gazeteci tarafından yapılan açıklamalara göre, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile yakınlaşması ve ilişkileri hakkında spekülasyonlar dolaşıyordu. Bu iddiaların ardından, denizde öpüşürken görüntülenen ikili, ilişkilerini sessizce noktaladı.

Yalı Çapkını dizisi, tartışmaları ve iddialarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

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