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Aşkın Tarifi beğenildi mi? Aşkın Tarifi reyting sonuçları!

7 Haziran 2021'de yayın hayatına başlayan Kanal D'nin yaz dizisi Aşkın Tarifi ilk bölümü sonrasında merak edilmeye başlandı. Dizi severler, Aşkın Tarifi beğenildi mi? sorusunu araştırırken aynı zamanda dizinin reyting sonuçları da araştırılanlar arasında yerini aldı.

08 Haziran 2021 Salı 01:05
Aşkın Tarifi beğenildi mi? Aşkın Tarifi reyting sonuçları!
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Sezonluk dizilerin son bulması ile yaz dizileri ekranda yer almaya başladı. 7 Haziranda ekranlara gelen yaz dizileri sonrasında pek çok kişi reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Özellikle Aşkın Tarifi dizisinin reyting sonuçları dizi severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Reyting sonuçlarından AB ve Total sonuçlar araştırılmaya devam ederken Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisinin ilk bölümünün beğenilip beğenilmediği araştırılmaya başlandı.


Aşkın Tarifi dizisi beğenildi mi?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yaz dizisi Aşkın Tarifi başrollerinde ki Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile dikkatleri kısa sürede üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilerin paylaşıldığı ilk bölüm sonrasında dizinin reyting sonuçlarında başarılı olduğu belirtildi.

Aşkın Tarifi 1. Bölüm reytingleri

Kanal D ile 13 bölümlük anlaşması bulunan Aşkın Tarifi dizisi başarı elde etmesi durumunda geçtiğimiz yıllarda Kiralık Aşk dizisi gibi kış sezonunda da devam edebilir açıklamaları yapıldı.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 01:05
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