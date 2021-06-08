Aşkın Tarifi beğenildi mi? Aşkın Tarifi reyting sonuçları!

Sezonluk dizilerin son bulması ile yaz dizileri ekranda yer almaya başladı. 7 Haziranda ekranlara gelen yaz dizileri sonrasında pek çok kişi reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Özellikle Aşkın Tarifi dizisinin reyting sonuçları dizi severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Reyting sonuçlarından AB ve Total sonuçlar araştırılmaya devam ederken Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisinin ilk bölümünün beğenilip beğenilmediği araştırılmaya başlandı.

Aşkın Tarifi dizisi beğenildi mi?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yaz dizisi Aşkın Tarifi başrollerinde ki Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile dikkatleri kısa sürede üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilerin paylaşıldığı ilk bölüm sonrasında dizinin reyting sonuçlarında başarılı olduğu belirtildi.

Aşkın Tarifi 1. Bölüm reytingleri

Kanal D ile 13 bölümlük anlaşması bulunan Aşkın Tarifi dizisi başarı elde etmesi durumunda geçtiğimiz yıllarda Kiralık Aşk dizisi gibi kış sezonunda da devam edebilir açıklamaları yapıldı.