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Aşkın Tarifi dizisi nerede çekiliyor? Aşkın Tarifi Fransız Restoranı nerededir?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak Aşkın Tarifi dizisi 7 Haziranda Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı yeni dizi, yayınlandığı ilk fragman ile izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. İzleyiciler Aşkın Tarifi dizisi nerede çekeliyor? Aşkın Tarifi dizisinin çekildiği restoran nerede? sorularını merak ediyor. Yeni dizi hakkında merak edilen soruların cevabı haberimizde.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:33
Aşkın Tarifi dizisi nerede çekiliyor? Aşkın Tarifi Fransız Restoranı nerededir?
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Yapımcılığını NTC medyanın üstlendiği Aşkın Tarifi dizisi bu gün 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Deniz Koloş’un yaptığı dizide birçok ünlü isim yer alıyor. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yer alırken Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi başarılı oyuncular da ikiliye eşlik ediyor.


Dizide Kadir Doğulu Gaziantepli kebap ustası Fırat karakterini canlandırıyor. Kendi halinde yaşamını sürdürürken hayatını değiştiren Doktor Akş’a ders vermek için Fransız restoranında işe başlar. Daha önceden Fransız mutfağında çok iyi bir şef olan Fırat, hayallerindeki işe döndüğü için mutludur. Doğu ve batı mutfağını sentezleyerek harika yemekler yapar. Bu arada restoranın sahibi Naz Soyluer ile aralarında bir çekim başlar.  Fırat’ın aşkın tarifini aradığı yolculukta başarılı olup olamayacağı merak konusu.

Peki, Aşkın Tarifi dizisinin çekildiği ünlü Fransız restoranı nerede?

Dinin yapımcıları çekim yeri olan Fransız restoranının nerede olduğu konusunda net bir şey söylemese de İstanbul Beşiktaş’ta olduğu tahmin ediliyor


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKadir DoğuluAşkın TarifiSerra Arıtürk
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