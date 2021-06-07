Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

NTC Medya’nın yapımcılığını üstleneceği romantik komedi dizisi Aşkın Tarifi, 7 Haziran 2021 yani bugün izleyenlerin karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Deniz Koloş’un yaptığı aşk dizisinin kadrosunda birbirinden usta isimler yer alıyor. Cem Davran, Yasemin Baştan, Gökhan Niğdeli, Deniz Gürkan, Selim Akgül, Atakan Yılmaz, Ümmü Pütgül, Alper Saldıran, Onur Yakıcı, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, İdil Sivritepe ve Batuhan Bayır dizinin oyuncu kadrosunda bulunuyor.

Aşkın Tarifi’ndeFırat Karasu isimli Antep doğumlu bir aşçıyı canlandıracak. Bir diğer başrol oyuncuise zengin bir ailenin kızı olan Naz Soyluer’e hayat verecek. Dizinin önemli yan karakterlerinden Hazım Soyluer’i Cem Davran, Taylan Günebakan’ı Alper Saldıran, Sultan Yılmaz’ı ise Yasemin Baştan’ın canlandıracağını açıklandı.

Aşk, intikam ve komedinin harmanlandığı Aşkın Tarifi dizisi bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de başlayacak.