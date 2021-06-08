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Aşkın Tarifi dizisi tutar mı? Aşkın Tarifi reyting sonuçları nasıl?

Kanal D ekranlarında 7 Haziran günü yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisinin tutup tutmayacağı merak edildi. Aşkın Tarifi dizisinin reyting sonuçlarını araştıran seyirciler için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

08 Haziran 2021 Salı 00:24
Aşkın Tarifi dizisi tutar mı? Aşkın Tarifi reyting sonuçları nasıl?
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Kanal D ekranlarında 7 Haziran Pazartesi günü yayın hayatına başlayan, başrollerinde Kemal Doğulu ve Serra Arıtürk’un olduğu Aşkın Tarifi dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Naz ve Fırat’ın hikayesinin anlatıldığı Aşkın Tarifi dizisinin tutup tutmayacağı merak edildi. Hem Kağıt Ev dizisinin finaline hem de Çukur dizisinin veda bölümüyle aynı güne denk gelen Aşkın Tarifi dizisinin reyting sonuçlarını araştırılmaya başlandı. İlk bölümü ile ekranlara gelen Aşkın Tarifi dizisi çok izlenmedi çünkü rakipleri olan Kağıt Ev ve Çukur dizilerinin final bölümleri ekrana geldiği için seyirciler o dizileri izledi bu yüzden dolayı Kağıt Ev dizisinin ilk bölümü düşük reytingler almış olabilir. Aşkın Tarifi dizisinin reyting oranlarının diğer bölümlerde artacağı düşünülmektedir. Aşkın Tarifi dizisinin resmi reyting sonuçları ise yarın belli olacaktır.  


Son Güncelleme: 08.06.2021 00:24
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