Atatürk dizisi arap saçına döndü! Hem TV hem sinema hem dizi için tarih verildi

Türkiye'nin önemli tarihî figürlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını anlatan "Atatürk" dizisi, beklenmedik bir gelişmeyle gündeme oturdu. Disney Plus platformunda yayınlanmayacağı kararı sonrası Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin baskısı ve halkın tepkisiyle çalkalanan dizi, sinema ve televizyon ekranlarına geri dönüyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı almıştı. Ancak 2 Ağustos tarihinde Walt Disney'in Türkiye ofisi, diziye dair yeni bir yol haritası belirlediğini duyurarak halkı sevindirdi.





29 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin bir parçası olarak dizi, sinema ve televizyon formatlarında izleyicilerle buluşacak. 6 bölümden oluşan dizinin ilk 3 bölümünden seçilen sahnelerden oluşturulan film, televizyon ekranlarına taşınacak. Bu adım, hem Atatürk'ün gençliğine dair derinlemesine bir bakış sunmayı hem de izleyicilerin tarihî köklerini daha yakından anlamalarını amaçlıyor.

Sinema severler ise ayrı bir heyecanla bekliyorlar. Dizinin geri kalan 3 bölümü, 2 ayrı film halinde izleyicilere sunulacak. İlk film, Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak. İkinci kısım ise 6 Ocak Cumartesi günü izleyicileri büyülemek için sinemalardaki yerini alacak. İki filmde, Atatürk'ün gençlik yıllarındaki heyecanı ve mücadelesi, sinematik anlatımın gücüyle seyircilere aktarılacak.

Dizinin yapım ve yönetmen ekibi, bu önemli adımın ardından basın toplantısı düzenleyerek detayları paylaşacak. Atatürk'ün hayatını anlatan bu dizi ve filmler, tarihî bilgiyi eğlenceli ve etkileyici bir şekilde sunarak izleyicileri hem eğlendirmeyi hem de aydınlatmayı hedefliyor. Dizi ve filmlerin izleyiciler tarafından nasıl karşılanacağı ise merakla bekleniyor. Tarih ve sinema tutkunları, 29 Ekim 2023 ve sonrasını dört gözle bekliyor.