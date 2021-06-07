ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu

Yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği Evlilik Sözleşmesi dizisinin başrolleri genellikle genç isimlerden oluşuyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda Murat Yıldırım ve Gizem Karaca’nın dizinin başrollerini oluşturacağı biliniyordu. Şimdi ise bambaşka oyuncuların dizide başrolleri paylaşacağı öğrenildi.
Kore dizisi Marriage Contract’den Türkiye’ye uyarlanan Evlilik Sözleşmesi’nin başrollerini Leyla Feray işe Aras Aydın paylaşacak.
Aras Aydın ise son olarak Öğretmen Kemal dizisinde yer almıştı. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Şefkat Tepe gibi projelerde yer almıştı.
Yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın üstleneceği dizinin Temmuz’un ortalarına doğru ATV ekranları aracılığıyla izleyenlerle buluşması bekleniyor.