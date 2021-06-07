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ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu

ATV’de yayınlanma hazırlıkları yapan Kore dizisi Marriage Contract’den uyarlanan Evlilik Sözleşmesi dizisinin oyuncu kadrosu kamuoyu ile paylaşıldı. İşte oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:17
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
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Yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği Evlilik Sözleşmesi dizisinin başrolleri genellikle genç isimlerden oluşuyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda Murat Yıldırım ve Gizem Karaca’nın dizinin başrollerini oluşturacağı biliniyordu. Şimdi ise bambaşka oyuncuların dizide başrolleri paylaşacağı öğrenildi.

Kore dizisi Marriage Contract’den Türkiye’ye uyarlanan Evlilik Sözleşmesi’nin başrollerini Leyla Feray işe Aras Aydın paylaşacak.


28 yaşındaki güzel oyuncu Leyla Feray, akademik hayatını Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar ile tamamladı. İlk olarak 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle adını duyuran Feray, daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ayşe Sultan karakteri ile yer aldı. Güzel oyuncu, Burak Özçivit ve Murat Boz’un oynadığı Kardeşim Benim 2 filminin oyuncu kadrosunda da olmayı başardı. Feray bir yandan projelerde yer alırken bir yandan da oyunculuk eğitimini almaya devam ediyor.    

Aras Aydın ise son olarak Öğretmen Kemal dizisinde yer almıştı. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Şefkat Tepe gibi projelerde yer almıştı.

Yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın üstleneceği dizinin Temmuz’un ortalarına doğru ATV ekranları aracılığıyla izleyenlerle buluşması bekleniyor.


Son Güncelleme: 07.06.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
ATVEvlilik Sözleşmesi
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