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ATV’nin yeni dizisi Baş Belası zor durumda! Baş Belası dizisi final mi yapıyor?

ATV ekranlarının yeni dizisi Baş Belası beklediği ilgiyi alamadı. Dizi sosyal medyada beğenilse de izleme oranlarında aynı etki görülmedi. Reytinglerde düşüş yaşayan dizinin devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki Baş Belası ne zaman final yapacak? Baş Belası'nın son bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

24 Temmuz 2021 Cumartesi 23:14
ATV’nin yeni dizisi Baş Belası zor durumda! Baş Belası dizisi final mi yapıyor?
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ATV’de kısa süre önce başlayan ve henüz 5 bölüm yayınlayan Baş Belası, beklediği reyting oranlarını yakalayamadı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir yer alıyor ancak bu iki oyuncunun geçmişte oynadığı diziler de düşük reyting sebebiyle final yapmıştı. İki oyuncunun uyumu beğenilse de dizinin reytinglerini yükseltmede yeterli olmuyor.

Baş Belası final mi yapacak?


Henüz beş bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü 25 Temmuz’da ekranlara geliyor. Dizinin hayran kitlesi çok olsa da izleme oranları yeterli olmuyor. Eğer önümüzdeki günlerde de reytingler yükselmezse Eylül ayında başlayacak olan yeni dizilerle yarışamayacağı için finale gidecek gibi duruyor.

Baş Belası 6. Bölümde neler oluyor?

Şahin ve Yener arasında yaşanan tatsızlık kısa sürede yayılırken başkomiserler endişelenmeye başlar. Şahin hakkında soruşturma başlatılması engellenir fakat Şahin ile İpek’in terapi yapması şartıyla. Şahin bunu kabul ederse İpek ile aralarındaki ilişki de farklı ilerleyecek.


Son Güncelleme: 24.07.2021 23:14
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