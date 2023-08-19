Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya bomba diziye transfer oldu! İzlenme rekorları kırılacak

Son dönemde özellikle Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan dizilerin ekranlara gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Binnur Kaya, önce Kırmızı Oda, ardından Doğduğun Ev Kaderindir ve Masumlar Apartmanı gibi projelerde yer almıştı. Binnur Kaya, özellikle "Kırmızı Oda" dizisindeki psikiyatrist rolüyle hafızalara kazındı. Bu başarılı oyuncunun yeni dizi projesi Yalı Çapkını'nda yer alacağı konuşuluyordu. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu iddiaların gerçekleşmediği anlaşıldı.



BİNNUR KAYA YALI ÇAPKINI DİZİSİNE DAHİL OLUYOR





Binnur Kaya'nın yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Yalı Çapkını dizisine dahil olduğu bilgisi doğrulandı. Ancak beklentilerin aksine oyuncunun dizide psikiyatrist rolüne bürünmeyeceği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun karakteri, diziye renk katacak bir yönle hayat bulacak. Yalı Çapkını'nın sevilen karakterlerinden Halis Korhan'ın İngiltere'deki kızı "Nükhet" olarak izleyici karşısına çıkacak. Bu rolüyle Binnur Kaya'nın diziye farklı bir boyut kattığı ve büyük ilgi çekeceği tahmin ediliyor.

Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplamış ve sezon finali yapmıştı. Yeni sezona hazırlık kapsamında kadroda bazı değişiklikler yaşanmış, senarist koltuğuna Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay getirilmişti. Yeni sezonda diziye dahil olan Binnur Kaya ile birlikte izleyiciler, Nükhet karakterinin hikayesinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.