Aydın Büyükşehir Belediyesi Minik Öğrencileri 'Müzisyenler Çetesi' ile Tiyatroyla Buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi minik öğrencileri tiyatroyla buluşturdu

Kültür ve sanat etkinlikleri çocuklarla şehirde hayat buluyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen kültür ve sanat çalışmaları, kentin dört bir yanında her yaştan Aydınlıyla buluşmaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu'nun sanata ve çocukların gelişimine verdiği önem doğrultusunda planlanan etkinlikler, minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, perdelerini çocuk oyunlarına açarak genç izleyicilerle yeniden bir araya geldi. Usta oyuncular tarafından sahnelenen "Müzisyenler Çetesi" oyunu, Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yüzlerce öğrenciyi aynı çatı altında topladı.

Renkli sahne tasarımı ve eğlenceli anlatımıyla öne çıkan oyunda çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı yakaladı. Gösterim süresince salondan yükselen kahkahalar, etkinliğin başarısını gözler önüne serdi.

Veliler etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Etkinlik, çocukların kültürel gelişimine yapılan katkının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

