Baht Oyunu dizisinin sevilen oyuncusu başka bir dizinin teklifini kabul etti

Ekranların en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Baht Oyunu dizisi çok yakında final yapmaya hazırlanıyor. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Baht Oyunu dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak diziden ayrılan ünlü oyuncu hemen başka bir dizinin teklifini kabul etti. Ünlü oyuncu başka bir dizide sevenlerinin karşısına çıkacak.
Aytaç Şaşmaz İntibah Dizisine Katılıyor
Baht Oyunu dizisinde büyük bir başarı elde eden başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz, İntibah dizisinden teklif aldı. Büyük ihtimalle bu dizide başrol oynayacak. Hangi karakteri canlandıracağı daha belli olmadı. Kerem Alışık’ın da İntibah dizisine katılabilir. Kendisi daha önce Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynuyordu. İntibah dizisinin oyuncu kadrosu çok yakında belli olacak.