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Baht Oyunu dizisinin sevilen oyuncusu başka bir dizinin teklifini kabul etti

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Baht Oyunu dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak diziden ayrılan ünlü oyuncu hemen başka bir dizinin teklifini kabul etti. Ünlü oyuncu başka bir dizide sevenlerinin karşısına çıkacak.

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:25
Baht Oyunu dizisinin sevilen oyuncusu başka bir dizinin teklifini kabul etti
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Ekranların en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Baht Oyunu dizisi çok yakında final yapmaya hazırlanıyor. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Baht Oyunu dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak diziden ayrılan ünlü oyuncu hemen başka bir dizinin teklifini kabul etti. Ünlü oyuncu başka bir dizide sevenlerinin karşısına çıkacak.


Final yapmaya hazırlanan Baht Oyunu dizisinin sevilen oyuncularından Aytaç Şaşmaz diziden ayrılacak. Başarılı oyuncu Baht Oyunu dizisinin bitmesiyle birlikte gelen başka bir teklifi kabul etti ve başka bir diziye geçecek. Baht Oyunu dizisinin son bölümlerinde reyting oranları düştüğü için Kanal D ikinci sezonu yayınlamama kararı aldı. Dizinin final yapmasından sonra sevilen oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in nereye gideceği merak ediliyordu. Ayraç Şaşmaz’ın yeni adresi belli oldu.

Aytaç Şaşmaz İntibah Dizisine Katılıyor

Baht Oyunu dizisinde büyük bir başarı elde eden başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz, İntibah dizisinden teklif aldı. Büyük ihtimalle bu dizide başrol oynayacak. Hangi karakteri canlandıracağı daha belli olmadı. Kerem Alışık’ın da İntibah dizisine katılabilir. Kendisi daha önce Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynuyordu. İntibah dizisinin oyuncu kadrosu çok yakında belli olacak.


Son Güncelleme: 13.10.2021 12:25
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Anahtar Kelimeler:
Baht OyunuAytaç Şaşmaz
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