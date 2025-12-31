Başkan Şeniz Doğan'dan Yeni Yıl Mesajı: Merkezefendi'ye 2026'da Hizmet Sözü

Başkan Şeniz Doğan'dan Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Merkezefendi için 2026'da hizmete devam

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

2026 yılında da Merkezefendi için en doğru, en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Doğan, şöyle konuştu:

"Biz Merkezefendililer büyük bir aileyiz. Her yıl olduğu gibi, yeni yılda da hep birlikte, ilçemizi daha da güzelleştirip geliştirmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, Merkezefendi’mizin ihtiyaçlarına kulak vererek kentimizi geleceğe hazırlayan adımlar attık. 2025 yılında yaptığımız hizmetleri ve projeleri, hemşehrilerimizin taleplerini değerlendirerek, 2026 yılındaki hedeflerimize ve yapacağımız hizmetlerimize hazırız. Bizler, 2026 yılında da ilçemiz ve ilçemizin güzel insanları için yılmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve üretenleri desteklemeye devam edeceğiz. Bütçeyi doğru kullanarak, insan odaklı, insana dokunur çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecek. Dostluğun, barışın, sevginin, huzurun, hukuk ve adaletin olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Merkezefendi’miz gibi güzel ve mutlu bir yıl olmasını temenni ediyor, başta Merkezefendili hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını içtenlikle kutluyorum" diye konuştu.

