İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1398
ALTIN
506.98
DOLAR
8.9637
STERLİN
12.2293
EURO
10.3890
Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi! SMA'lı çocuklar için TV programı yapacak!
Son Dakika
Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi!...
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Son Dakika
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti?...
Ekim ayında altın fiyatları ne durumda?
Ekim ayında altın fiyatları ne...
Fahrettin Koca Covid-19 vaka yoğunluğunun en sık görüldüğü 10 ili paylaştı
Son Dakika
Fahrettin Koca Covid-19 vaka yoğunluğunun...

Başrolünde Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı Kin filminden ilk fragman yayınlandı

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde olduğu Kin filminden ilk fragman yayınlandı. Güney Kore filmi The Grudge’dan uyarlanan film Netflix’te yayınlanacak. Kin filmi 8 Ekim’de izleyici karşısına çıkacak.

08 Ekim 2021 Cuma 14:34
Başrolünde Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı Kin filminden ilk fragman yayınlandı
Takip Et:

Başrolünde usta isim Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı Kin filminin ilk fragmanı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan Güney Kore filmi The Grudge’dan uyarlayarak kaleme aldığı Kin filmin yönetmenliğini Türkan Derya üstlendi.


Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın gibi önemli isimler yer alıyor.

Kin filmi konusu

Başkomiser Harun, mesleğine tutkuyla bağlı biridir. Harun ödül gecesine katılmak için arkadaşlarıyla buluşmaya gider. O gece eve dönerken taksici Harun komisere saldırır. Sonraki günün sabahında bu cinayet emniyetin önüne gelir. Harun komiser ve arkadaşları kendi işlediği cinayeti çözmek için harekete geçer.

Son olarak Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü adlı filmde rol alan Yılmaz Erdoğan Kin filminin çekimleri için geçen yıldan itibaren Muğla’da yer alıyordu. Usta oyuncu yeni filmiyle Netflix’te hayranlarıyla buluşacak. Filmin güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu oldukça dikkat çekiyor. Kim filmi yeni sezonun en dikkat çeken ve merakla beklenen yapımlarından biri olarak gösteriliyor.



Son Güncelleme: 08.10.2021 14:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixYılmaz ErdoğanKin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV El Kızı dizisi konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Fox TV El Kızı dizisi konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Star TV Haluk Levent'le Yeniden ne zaman başlıyor? Star TV Haluk Levent'le yeniden programı yayın tarihi belli oldu
Star TV Haluk Levent'le Yeniden ne zaman başlıyor? Star TV Haluk Levent'le yeniden programı yayın tarihi belli oldu
Süper Mario hayranlarına müjde! Süper Mario beyaz perdeye taşınıyor!
Süper Mario hayranlarına müjde! Süper Mario beyaz perdeye taşınıyor!
Cici Babam filmi konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları
Cici Babam filmi konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları
TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim kim? TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim izleyenleri şaşırttı
TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim kim? TRT 1 Gönül Dağı dizisine katılan isim izleyenleri şaşırttı
MasterChef’te Şükrü ve Sergen birbirine girdi!
MasterChef’te Şükrü ve Sergen birbirine girdi!

Popüler Haberler

Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Deniz taksi açılış ücreti ve mil başı ücreti ne kadar?
MasterChef'te yarışmacılara bölüm başı ne kadar ödeniyor?
Kim Milyoner Olmak İster'in ödül sistemi yenilendi! Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül sistemi nasıl?
1100 TL'lik sosyal yardım desteği nedir? Kimler 1100 TL'lik sosyal yardım desteğinden faydalanabilir?
Kuryeler ne kadar maaş alıyor?
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler oldu?
Şok 22 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı!
ARTI Seyahat Acentesi kime ait? Sahibi kimdir?
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
15/07 Şafak Vakti filmi konusu
A101 20.Yıl kutlama hediyesi mesajı doğru mu, gerçek mi? A101 20.yıl mesajı dolandırıcılığı
Beşiktaş 2021-2022 yeni sezon formaları ve fiyatları
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.