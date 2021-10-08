Başrolünde Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı Kin filminden ilk fragman yayınlandı

Başrolünde usta isim Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı Kin filminin ilk fragmanı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan Güney Kore filmi The Grudge’dan uyarlayarak kaleme aldığı Kin filmin yönetmenliğini Türkan Derya üstlendi.

Kin filmi konusu

Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın gibi önemli isimler yer alıyor.

Başkomiser Harun, mesleğine tutkuyla bağlı biridir. Harun ödül gecesine katılmak için arkadaşlarıyla buluşmaya gider. O gece eve dönerken taksici Harun komisere saldırır. Sonraki günün sabahında bu cinayet emniyetin önüne gelir. Harun komiser ve arkadaşları kendi işlediği cinayeti çözmek için harekete geçer.

Son olarak Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü adlı filmde rol alan Yılmaz Erdoğan Kin filminin çekimleri için geçen yıldan itibaren Muğla’da yer alıyordu. Usta oyuncu yeni filmiyle Netflix’te hayranlarıyla buluşacak. Filmin güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu oldukça dikkat çekiyor. Kim filmi yeni sezonun en dikkat çeken ve merakla beklenen yapımlarından biri olarak gösteriliyor.