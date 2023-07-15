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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yaprak dökümü! O isimler peş peşe ayrılığı açıkladı

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yaprak dökümü! O isimler peş peşe ayrılığı açıkladı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonundan önce ayrılık haberi geldi. İşte detaylar…

Oktay Kaynarca’nın başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden bir veda haberi daha geldi. Yeni sezon gelmeden önce yaşanılan ayrılık sevenleri üzdü.

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Diziye Kim Veda Etti?

Birçok ismin veda ettiği ATV ekranlarının sevilen dizisi 35’inci bölümde sezon finali verdi. Bu finalle birlikte yeni sezon öncesinde ise ekipten Süheyla rolünü canlandıran Pelin Uluksar ayrıldı.

Yeni Sezonda Neler Yaşanılacak?

Dizinin yapım şirketi olan Güzel Adamlar Medya’nın ortağı Onur Tan’ın da ayrılık açıklamasından sonra Oktay Kaynarca ‘’Değerli arkadaşlarım Seyfi Şahin ve Onur Tan ile ortak yolculuğumuzu sonlandırmanın hepimiz için iyi bir yolculuk olacağına karar verdik.’’ Şeklinde story attı. Dizinin yeni sezonu ATV ekranlarında aynı ekiple ve isimle devam edip edemeyeceği ise henüz netliğe kavuşmadı.

Oktay Kaynarca Ayrılıyor Mu?

Bazı sitelerde ortaya çıkan başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’nın ayrılık iddiaları keskin bir dille reddedildi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezonunda da Oktay Kaynarca ekranlarda hayranları ile birlikte olacak.

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