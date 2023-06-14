Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden çıkan çıkana! Başrol ayrıldı: Resmen yaprak dökümü yaşandı

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin heyecan dolu sezon finali önümüzdeki salı akşamı ekranlara gelecek. Sevilen dizi, 35. bölümüyle birlikte sezon tatiline girecek ve izleyicileri yine etkisi altına alacak.





Dizinin önceki bölümlerinde Tatavallı karakterini canlandıran Engin Benli'nin ekibe veda edeceği duyurulmuştu. Ancak sezon finalinde başka bir ayrılık daha yaşanacak. Aslı Sevi, dizinin başlangıcından beri hem ekipte yer alan hem de senaryosunu yazan bir isim olarak dikkat çekti. Ancak fragmanda gösterilen sahnede, Azade karakterine hayat veren oyuncunun vurulduğu görüldü. Bu da Aslı Sevi'nin diziden ayrılacağını gösteriyor. Aslı Sevi, duygusal bir paylaşımda bulunarak sahneyi kırık kalp emojisiyle paylaştı ve "Azade üzümlü kekim" yorumunu ekledi.

Bu sezon finali bölümüyle birlikte "Ben Bu Cihana Sığmazam" izleyicilerini merak içinde bırakacak ve bir sonraki sezon için heyecan uyandıracak olaylarla sona erecek. İzleyenler, sezon tatili boyunca dizinin yeni sezonunda neler olacağını ve Azade'nin durumunu merakla bekleyecekler.