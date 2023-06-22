Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Beyaz Show artık o kanalda yayınlanacak!

Beyazıt Öztürk Beyaz Show programının ekranlara geri döneceği müjdesini verdi! Peki Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak? Program ne zaman başlıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEYAZ SHOW GERİ DÖNÜYOR

Ekranların sevilen eğlence programı Beyaz Show ile ilgili seyircinin geri dönmesi talebi devam ederken Beyazıt Öztürk müjdeli haberi verdi. Beyaz Show 7-8 program şeklinde planlandı ve geri dönüyor! Beyaz Show TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.





Aynı zamanda yeni bir müjde daha verildi. Beyaz Show yanında Beyazıt Öztürk Passaparola programını da sunacak. Bir zamanların çok sevilen iki programı Beyaz Show ve Passaparola programı TV8 ekranlarında seyircisiyle tekrar buluşacak ve iki programı da Beyazıt Öztürk sunacak. Passaparola yarışmasının MasterChef Türkiye All Star programından önce her gün yayınlanması bekleniyor.