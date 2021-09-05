Beyin kanamasını atlatan Mesut Akusta Teşkilat'ta yer alacak mı? Şafak Özbir'den Teşkilat açıklaması geldi

Başarılı oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırılmıştı. Kısa süre içinde sağlığına kavuşan oyuncunun Teşkilat dizisinde yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu. Ameliyata giren ve sağ salim ameliyattan çıkan Akusta’nın eşi Şafak Özbir ise soruları yanıtladı. Sorulardan biri de ünlü oyuncunun Teşkilat dizisinde olup olmayacağı idi.
Mesut Akusta Teşkilat’ta yer alacak mı?
Mete Başkan Teşkilat’ın ikinci sezonuna devam ediyor!
Mete karakteri, Mesut Akusta’nın oyunculuğu ile dizinin ikinci sezonunda yer alacak. Diziye Gürkan Uygun’un katılması ile heyecan git gide artmaya başladı.
Son Güncelleme: 05.09.2021 14:47