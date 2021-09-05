İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1474.72
ALTIN
486.35
DOLAR
8.2855
STERLİN
11.4913
EURO
9.8549
Kabine toplanıyor! Yeni kısıtlama ve tedbirler konuşulacak mı?
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Yeni kısıtlama ve...
WhatsApp, sohbet ekranında yeni bir tasarıma geçiyor!
Son Dakika
WhatsApp, sohbet ekranında yeni bir...
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına karşı Meteoroloji'den uyarı!
Son Dakika
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına...
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor? İşte en kapsamlı araştırma..
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor?...

Beyin kanamasını atlatan Mesut Akusta Teşkilat'ta yer alacak mı? Şafak Özbir'den Teşkilat açıklaması geldi

Teşkilat dizisinde Mete Başkan karakterine hayat veren Mesut Akusta geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Son olarak durumu iyiye giden başarılı oyuncunun yeni sezonda Teşkilat dizisinde olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

05 Eylül 2021 Pazar 14:47
Beyin kanamasını atlatan Mesut Akusta Teşkilat'ta yer alacak mı? Şafak Özbir'den Teşkilat açıklaması geldi
Takip Et:

Başarılı oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırılmıştı. Kısa süre içinde sağlığına kavuşan oyuncunun Teşkilat dizisinde yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu. Ameliyata giren ve sağ salim ameliyattan çıkan Akusta’nın eşi Şafak Özbir ise soruları yanıtladı. Sorulardan biri de ünlü oyuncunun Teşkilat dizisinde olup olmayacağı idi.

Mesut Akusta Teşkilat’ta yer alacak mı?


Teşkilat dizisinde Mete Başkan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mesut Akusta aynı rolüne ikinci sezonda da devam edecek. Bu haberden sonra izleyiciler merakla ikinci sezonu beklemeye başladı. Akusta’nın eşi her şeyin iyiye gittiğini ve Akusta’nın iyileştiğini dile getirdi.

Mete Başkan Teşkilat’ın ikinci sezonuna devam ediyor!

Mete karakteri, Mesut Akusta’nın oyunculuğu ile dizinin ikinci sezonunda yer alacak. Diziye Gürkan Uygun’un katılması ile heyecan git gide artmaya başladı.


Son Güncelleme: 05.09.2021 14:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTeşkilatMesutAkusta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV yeni sezonda da iddialı dizilerle izleyenlerin karşısına çıkacak
ATV yeni sezonda da iddialı dizilerle izleyenlerin karşısına çıkacak
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi belli oldu: Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi belli oldu: Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Murat Yıldırım'ın yeni dizisi belli oldu: Murat Yıldırım yeni sezonda hangi dizide yer alacak?
Murat Yıldırım'ın yeni dizisi belli oldu: Murat Yıldırım yeni sezonda hangi dizide yer alacak?
Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela filmi konusu ve oyuncuları
Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela filmi konusu ve oyuncuları
Ocean’s 8 filmi konusu ne? Ocean’s 8 filmi konusu ve oyuncuları
Ocean’s 8 filmi konusu ne? Ocean’s 8 filmi konusu ve oyuncuları
TRT’den ayrılan Ersin Düzen’in yeni adresi belli oldu
TRT’den ayrılan Ersin Düzen’in yeni adresi belli oldu

Popüler Haberler

İşçilere aşı zorunluluğu var mı? İşçilere PCR test zorunluluğu mu hetirildi ?
Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, diziyle ilgili paylaşımlarda bulundu
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Survivor All Star 2022'ye katılacağı belli olan oyuncular
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
Google yeni özelliğini resmen açıkladı
Kırkpınar güreşleri saati ve yayın kanalı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.