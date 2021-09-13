Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak: Dizinin kadrosundan çıkacak oyuncu kim?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonunda çok fazla oyuncu değişikliği yaşandı. Hünkar Yaman karakterinin yeni sezonda ön plana çıkacağı aktarılıyor. Dizinin yeni sezonunda neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova

Dizinin oyuncu kadrosundan ayrılan isimler sonrası dizinin reytinglerinin düşüp düşmeyeceği merak ediliyordu.Dizinin yeni sezonunda da senaryoda değişiklik yaşanacak. Ümit karakterini canlandıran Hande Soral’ın diziden ayrılacağı açıklandı. Ayrıca Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık da diziden ayrılacak.

Züleyha ve Hakan Gümüşoğlu karakterlerine yönelecek yeni sezonda Hünkar Yaman karakteri de ön plana çıkacak.Dizinin 103.bölümüyle ilgili fragman yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanı izleyicileri şaşırttı. Yeni sezona çok hızlı başlayacak olan dizinin yeni senaryosu merak ediliyor.