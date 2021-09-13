Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak: Dizinin kadrosundan çıkacak oyuncu kim?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonunda çok fazla oyuncu değişikliği yaşandı. Hünkar Yaman karakterinin yeni sezonda ön plana çıkacağı aktarılıyor. Dizinin yeni sezonunda neler yaşanacak?
Bir Zamanlar Çukurova
Züleyha ve Hakan Gümüşoğlu karakterlerine yönelecek yeni sezonda Hünkar Yaman karakteri de ön plana çıkacak.Dizinin 103.bölümüyle ilgili fragman yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanı izleyicileri şaşırttı. Yeni sezona çok hızlı başlayacak olan dizinin yeni senaryosu merak ediliyor.
Son Güncelleme: 13.09.2021 21:19