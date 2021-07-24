Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir Yaman'ı diziden ayrıldı, yerine bakın kim geldi

ATV ekranlarında seyirci tarafından ilgi ile takip edilen dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ayrılık daha yaşandı ve bu ayrılığın ardından ise dizinin yeni başrol oyuncusu kadroya katıldı. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni başrol oyuncusu olarak adımını attı. Dizide canlandıracağı rol de belli olan yakışıklı oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bakın hangi rol ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezona bomba gibi bir aşk hikayesi ile başlayacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi tüm izleyenlerini de şaşırtmak için hazırlıklarına da başlamış durumda.

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Bir Zamanlar Çukurova, sezon finalini yapmadan hemen önce dizide yer alan birçok oyuncu diziye veda etmişti. Gerçekleşen bu ayrılıklarda dizi hayranlarını oldukça üzüntüye uğratmıştı. Yeni sezon ile birlikte dizide ne gibi olaylar olacağı ise herkes tarafından büyük bir merak içerisinde beklenir iken, çok sürpriz bir isim ise diziye dahil oldu. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova dizisine katıldığı haberi ise resmi olarak onaylanmış oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni Demir Yaman’ın rüzgarları esecek!

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış ‘ın sette oyuncu arkadaşları Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek arasında bir kavga yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti ve hemen sonrasında ise ünlü aktörün ilk bölümünden itibaren oyuncu kadrosunda ve başrol olarak yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacağı söylentileri ortaya atılmıştı. Magazin basınına yapmış olduğu bir açıklamasında söz konusu iddiaların doğru olduğunu ve diziden ayrılma kararı verdiğini açıklayan ünlü oyuncu Murat Ünalmış ise bu açıklamasının ardından dizi takipçilerini ve sevenlerini de hem şoka uğrattı hem de çok üzdü. Dizi ekibi ise hiç vakit kaybı yaşamadan Murat Ünalmış yerine yeni bir erkek başrol oyuncusu için aramalara başladı ve nihayetinde de o isim ile anlaşma sağlamayı başardılar.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine İbrahim Çelikkol damga vurmaya geliyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakteri ile başrol olan Murat Ünalmış ‘ın diziye veda etmesinin ardından onun yerini doldurabilecek yeni bir erkek başrol oyuncusu ortalığı bir hayli karıştırmış durumda. Son olarak TV 8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve son derece başarılı bir yapım olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol olarak oynayan ve orada sergilemiş olduğu performansı ile de herkes tarafından çok beğenilen ve oyunculuk dünyasında büyük bir olay yaratmayı başaran yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, yeni sezonun başlaması ile birlikte bundan sonra ATV ekranlarının fenomen dizilerinden bir tanesi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu karakteri ile seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Hakan Gümüşoğlu karakteri ile Züleyha Yaman karakterinin ise yeni sezonun başlamasının ardından dizide çok büyük bir aşk yaşayacakları bilgisi geldi. Ancak ikili arasında başlayacak olan bu büyük aşkın ise o kadar da kolay bir şekilde olmayacağı ve intikam ateşinden doğan bir aşkın filizleneceği öğrenildi. Şimdiden bizleri oldukça büyük olaylar ve inanılmaz bir aşk hikayesi bekliyor gibi..