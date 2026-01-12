Buruciye Medresesi'ne 143 Milyon TL’lik Restorasyon: 62 Milyon TL Hibe

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:41
Buruciye Medresesi restorasyonuyla ayağa kalkıyor

Buruciye Medresesi, 2025 yılı CMDP ve SOGEP programları kapsamında hazırlanan projelerle kapsamlı restorasyona alınıyor. Projelerin toplam yatırım tutarı 143 milyon lira olarak belirlenirken, bunun 62 milyon lirası hibe olarak karşılanacak.

İmza töreni ve koordinasyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) aracılığıyla Sivas’ta uygulanacak projeler için tarihi Valilik Binası Vali Ahmet Muammer Bey Salonu’nda imza töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Gevher Gümüşer katıldı.

Vali Şimşek’in vurguları

Vali Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada kalkınmadan kültüre, üretimden turizme kadar alanda güçlü projeler yürüttüklerini ve finansman kaynaklarını etkin kullandıklarını belirtti. Şimşek, “CMDP ve SOGEP programları kapsamında desteklenen iki projemizin toplam yatırım tutarı 143 milyon liradır. Bunun 62 milyon liralık kısmı hibe olarak karşılanmaktadır. Bu durum, proje üretme kapasitemizin ve kaynakları doğru kullanma becerimizin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Tarihi mirasın restorasyonu

1271 yılında Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan ve sağlam kalmış muhteşem taç kapısıyla dikkat çeken Buruciye Medresesi için planlanan restorasyonun kapsamlı olacağı belirtildi. Vali Şimşek, “Bu proje ile birlikte Buruciye Medresemizde restorasyon sürecini fiilen başlatmış bulunuyoruz. Restorasyon ihalesinin de yapılmış olması, sürecin planlı ve kararlı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir” dedi.

Ayrıca, projeler arasında yer alan Doğadan Sanata Kök Boya Atölyesi ile geleneksel üretim kültürünün canlandırılmasının, yerel değerlerin korunarak ekonomik ve kültürel sürdürülebilirliğin sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Vali Şimşek bu projeyi, “geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşıyan stratejik bir adım” olarak nitelendirdi.

Kurumsal iş birliği ve gelecek hedefi

Şimşek, projelerde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, kapsamlı projelerin hayata geçirilmesinde kurumsal iş birlikleri, güçlü koordinasyon ve ortak aklın önemine işaret etti. “İlimizde tüm kurumlarımızla uyum içerisinde hareket ediyor, kurumsal gücümüzü sahaya yansıtıyoruz. İnşallah Sivas’ımız için aynı kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz” sözleriyle projelerin şehre ve kültürel mirasa katkısını vurguladı.

Sivas'ın simge yapılarından Buruciye Medresesi, kapsamlı restorasyona alınıyor

Sivas'ın simge yapılarından Buruciye Medresesi, kapsamlı restorasyona alınıyor

