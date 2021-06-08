Cam Tavanlar dizisi hangi kitaptan uyarlama? Cam Tavanlar hikayesi gerçek hayattan mı uyarlandı?

Cam Tavanlar dizisi

Cam Tavanlar dizisi 9 Haziran günü saat 20:00’de Show TV ekranlarına gelecek. Dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka paylaşacak. Dizinin yapımcılığını OJO Pictures üstlenecek.Dizinin senaryosu Meriç Acemi tarafından ele alınacak. Fehmi Öztürk ise yönetmen koltuğunda yer alacak.

Bensu Soral’in canlandırdığı karakter Leyla idealleri olan bir iş insanı olarak karşımıza çıkar. Cem ise herhangi bir çaba harcamadan her şeye ulaşmıştır. Leyla’nın hayalleri Cem’le karşılaştıktan sonra yıkılır. Leyla ile Cem arasında gerginlik yaşanır. Bu gerginlikte olayın nereye gideceği merak konusu olacak. Cem ve Leyla’nın aşk yaşayacağı söylenmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Bensu Soral (Leyla)

Kubilay Aka (Cem)

Hatice Aslan

Utku Ateş

Ahmet Melih Yılmaz

Beril Kayar

Ayten Soykök

Mehmet Bilge Aslan

Şifanur Gül

Alper Kut

Aziz Caner İnan

Gizem Erdem

İsmail Karagöz

Şehnaz Bölen Taftalı

Ayhan Işık

Cevdet Arıcılar

Cam Tavanlar dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi bu hafta Çarşamba günü seyirciyle buluşacak.