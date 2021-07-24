Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü sürüyor

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, geçtiğimiz haftalar içerisinde sezon finali yaparak tatile girmişti. Diziden gelen ayrılık haberleri sevenlerini şaşırtmaya ve üzmeye devam ediyor. Diziye Hayri adında yeni bir karakterin katılması ile beraber Sedat karakterinin projeden ayrılacağı öğrenildi. Peki Sedat karakterini canlandırılan oyuncu neden Camdaki Kız’dan ayrıldı?
Camdaki Kız’da Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, diziden ayrıldığını açıkladı. Daha önce Feride karakteri ile dizide yer alan Nur Sürer de projeden ayrılmıştı.
Son Güncelleme: 24.07.2021 15:12