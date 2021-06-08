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Can Topçu kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş’e şiddet uyguladığı iddia edilen Can Topçu kim olduğu hakkındaki belirsizlik sürüyor. Peki Can Topçu kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte tüm detaylar…

08 Haziran 2021 Salı 20:57
Can Topçu kimdir, hangi dizilerde oynadı?
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Can Topçu, sevgilisi olan sosyal medya fenomeni Başak Ermiş’e şiddet uygulaması ile bir anda Türkiye’nin gündemine girmişti. Topçu ise sevgilisi Başak’ı tayt giydiği gerekçesiyle darp ettiğini söyleyerek kendisini savunmaya çalışmış ancak bu açıklaması kamuoyundan daha fazla tepki toplamıştı. Bu nedenle Topçu’nun kim olduğu intenette en çok aratılan konulardan birisi oldu.


Can Topçu, daha önce Türkiye’de çok ünlü olan Sıfır Bir Adana filminde yer almıştı. 19 yaşındaki şarkıcı, 22 yaşındaki sevgilisi Başak Ermiş ile yaklaşık üç aydır beraberdi. Şiddet iddiaları üzerine Topçu gözaltına alınmıştı.

Başak Ermiş’in maruz kaldığı şiddetten oldukça etkilendiği fark edildi. Ancak Can Topçu, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki gözaltı sürecinden sonra serbest bırakıldı.


Son Güncelleme: 08.06.2021 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Can TopçuBaşak Ermiş
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