Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da stüdyo buz kesti





Müge Anlı'nın "Tatlı Sert" programında dehşet veren bir cinayet itirafı gerçekleşti. Kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'nun cenazesi, arkadaşı İsa Dumlu'nun cinayeti itiraf etmesiyle bulundu. Dumlu, canlı yayında Hakkulu'nun eşinin fotoğraflarını gördüğünde duyduğu öfke ve duygusal tepkiler nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti. İşte detaylar...





MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA BİR CİNAYET İTİRAFI DAHA GELDİ

Mustafa Hakkulu'nun kaybolması üzerine ailesi, Müge Anlı'nın programına başvurarak yardım istemişti. Ancak, programın 12. gününde Hakkulu'nun cenazesi bulundu. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Dumlu, canlı yayında korkunç detayları anlatarak stüdyoyu şaşkına çevirdi. Dumlu, Hakkulu'nun eşinin fotoğraflarını gördüğünde duyduğu öfkenin etkisi altında kalarak cinayeti işlediğini belirtti.





Cinayet itirafı, stüdyoyu şoke ederken Dumlu, Hakkulu'nun eşinin fotoğraflarına nasıl tepki verdiğini ve olayın detaylarını da açıkladı. Hakkulu'nun ailesi, kaybolduğu gün öncesiyle ilgili şüpheleri olan Bengül'ü de programda sorgulamıştı. Bengül'ün Hakkulu'nun kaybolduğu gün alacak defteriyle borçlarını toplamaya çalıştığı iddia edilmiş ve olay günü eski eşine uğrayan genç adamın borçlarını toplaması dikkat çekmişti.

Ayrıca, Bengül'ün Hakkulu'yu defalarca aldattığı ve internetten tanıştığı kişilerle ilişki yaşayıp parası bitince tekrar Mustafa ile barıştığı ileri sürülmüştü. Program, cinayetin ardındaki karmaşık ilişkileri ve gizemleri ortaya çıkararak izleyenleri derin bir şaşkınlığa sürükledi.

Mustafa Hakkulu'nun ölümüyle ilgili şok edici gelişmeler yaşandı. Kaybolan Hakkulu'nun cesedi, aracını terk ettiği yerden 10 km uzaklıkta bulundu, ve cinayetle ilgili dehşet verici bir itiraf canlı yayında geldi. Hakkulu'nun arkadaşı İsa Dumlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında cinayeti itiraf etti. Dumlu, Hakkulu'nun eşine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle dayanamayarak arkadaşını öldürdüğünü iddia etti. Cinayet silahının da kendisinde olduğunu açıklayan Dumlu, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü cinayeti itiraf eden Dumlu'yu canlı yayında gözaltına aldı. Cinayetin ardındaki nedenler ve itiraflar stüdyoyu gerilim dolu anlara sürükledi. Hakkulu'nun kardeşi Seher, canlı yayında büyük bir sinir krizi geçirirken, Müge Anlı, cinayetin bu nedenle işlendiğine inanmadığını ifade etti. Seher, abisinin durumundan Bengül'ü sorumlu tutarak acı dolu sözlerle ağladı.

Bu olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Dumlu'nun evinde yapılan aramada, olayda kullanılan silah ele geçirildi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, itirafın ardından Dumlu'nun evinde gerçekleştirdikleri arama sonucunda cinayette kullanılan silahı buldu. Bu gelişme, olayın daha fazla detay ve gerçeğin aydınlatılması adına soruşturmanın derinleştiğini gösteriyor.