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Cherry filminin konusu nedir ? Filmle ile ilgili yorum ve incelemeler

Şubat 2021 yılında vizyona giren Cherry filmi yönetmeninden dolayı dikkat çekti. Filmin büyük bir etki yaratması bekleniyor. Apple Tv'de yayınlanan Cherry filmini merak eden okuyucularımız için film ile ilgili yorum ve incelemelerde bulunduk. İşte Cherry filmiyle alakalı her şey...

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:34
Cherry filminin konusu nedir ? Filmle ile ilgili yorum ve incelemeler
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Sinema dünyasına damga vurmuş yönetmenlerden olan  Russo kardeşler , akıllarda iz bırakacak ve sasyonel  olan  Cherry filmi ile  26 Şubat 2021’de seyirciyle buluştu. Russo kardeşler söz konusu olduğunda beklentilerin büyük olduğu sinema dünyasında film ile ilgili fragmanların yayınlanmasıyla film izleyiciler tarafından merak edildi. Yıllar boyunca çektikleri filmlerle sinema dünyasına farklı bir hava katan Russo kardeşler, Cherry filmi ile de çok konuşulacağa benziyor. Filmin başrolünde Tom Holland yer alıyor.

Nico Walker’ın Cherry adlı romanından uyarlanan bu film, Tom Holland oynadığı karakter etrafında olaylar gelişiyor. Film ilk olarak  2002 senesinde  başlar ve genç bir adamın üniversite senelerindeki hayatı anlatılır. İçine kapalı ve geleceği düşünen bir karakter olarak karşımıza çıkan Cherry, okulda gördüğü Emily adlı kıza aşık olur. Emily’den sonra hayatı değişime uğrar. Hayatı boyunca tatmadığı duyguları Emily ile yaşar ve hayatının merkezine bu kızı koyar.

Fakat bu mutlu giden ilişki, Emily’nin başka ülkeye taşınmak istemesi ile bozulur. Cherry ne yapacağını bilemez ve ani bir kararla orduya katılmaya karar verir. Irak Savaşı’nın baş göstermekte olduğu zamanlarda, Emily’in yokluğunu orduda aramaya karar veren Cherry’in işi zorlaşmaktadır. Belli bir süre sonra Emily ile barışır ama bu sırada orduya kabul edilmiştir.

Film ile ilgili yorum


Orduya kabul edildikten sonra sıhhiye konusunda kendisinin geliştirir ve doktor olur. Arkadaşlarının yarasını ve sorunlarında yardımcı olmak kendisine umut olmaktadır. Fakat bir süre sonra arkadaşlarına yardım edemediğini fark eder ve ölümleriyle yüzleşir. Destek olduğu bir sürü insanın ölümünü görünce bu acılara katlanamamaya başlar.

Gerilimli ve sıkıntılı sürecin sonunda Cherry, ordudan ayrılır. Emily’in yanına gider. Ancak orduda karşılaştığı ruhsal süreç,ve ölümler Cherry’i mental ve zihinsel açıdan bitirir. Bu acılara son vermek ve kötü hatıralarını aklından silmek için uyuşturucuya bağımlı hale gelir. Bu sürecin sonu banka soygunu ve hapishane ile biter.

Film 140 dakikadan oluşmaktadır. Bundan dolayı bazı sahneler sıkıcı gelebilir. Fakat filmin ilerleyişinden ve başlangıcındaki sahnelerden keyif alan insanlar için bir problem oluşturmayabilir. Filmi izlerken ‘’biz ne izliyoruz?’’ diyebilirsiniz. Çünkü aktarılmak istenen duygu ve düşünceler tam olarak yansıtılmamış. Zaman kaybı denilenecek kadar kötü bir film değil. Beklenilen etkiyi sizde yaratmaya bilir. Ancak gene de şans verilebilecek filmler arasında gösterilebilir.

Dizinin kadrosundan Tom Holland, Ciara Bravo , Micheal Rispoli,Jeff Wahlerberg gibi isimler yer almaktadır. Filmin IMDb  puanı ise 6,5

Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:34
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