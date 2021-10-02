Cici Babam filmi konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları

BKM Mutfak ekibi tarafından hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Güldür Güldür Show ekibinin birbirinden komik isimlerinin yer aldığı Cici Babam filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Cici Babam filmi konusu

Köyde yaşayan dul bir kadının köy hayatından uzak olarak bir hayat tarzı olan Tanju ile tanışması ve onun çocuklarıyla tanışmasının ardından olaylar gelişir. Babası vefat eden üç kardeş yeni Cici Babalarına alışması hiç kolay olmaz.

Cici Baba kendisini çocuklara kabul ettirmek için çok uğraşır. Ancak iş beklediğinden çok daha zor olacaktır. Şehir hayatından gelen Cici Babanın köy hayatına adapte olma çabası komik anların yaşanmasına neden olur.

Cici Babam filmi nerede çekildi?

Cici Babam filminin köy sahneleri Muğla’nın doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Köyceğiz ilçesinde çekilmiştir.