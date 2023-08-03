Çok izlenen TV kanalından kötü haber! Yayın hayatı tamamen bitti: Nedeni ise...

BBN TÜRK TV, 'Birlik ve Beraberlik Noktası' mottosuyla yayın hayatına başlamış olan bir televizyon kanalıydı. Önce Konya, ardından İstanbul merkezli olarak yayın yapan kanal, 3 Ekim 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Ancak şimdi, BBN TÜRK TV, yayın hayatına nokta koydu. İşte detaylar...





BBN TÜRK TV BİRLİK VE BERABERLİK NOKTASI MOTTOSUYLA YAYIN HAYATINA BAŞLADI

BBN TÜRK TV Medya Grup Başkanı Fahrettin Damga'nın açıklamasına göre, kanal bir marka olarak satıldı ve aynı frekanstan yayın yapmayacak. Bu nedenle, gece saat 01:30 itibariyle yayınlarını sonlandırmış durumdalar. Bu kararla birlikte, BBN TÜRK TV'nin yayın akışı sona ermiş oldu.

Kanalın 'Birlik ve Beraberlik Noktası' mottosuyla yayın yaptığı ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden izleyicilere hitap ettiği biliniyordu. Ancak yapılan satış sonucunda, kanalın yayın politikası değişmiş ve aynı frekanstan yayın yapılması sonlandırılmıştır.

BBN TÜRK TV'nin yayın hayatına nokta koyarak sonlanması, televizyon sektöründeki rekabet ve iş modeli değişiklikleriyle bağlantılı olabilir. Medya sektöründeki gelişmeler ve dönüşümler, televizyon kanallarının yayın akışlarını etkileyebilmekte ve değişiklikler getirebilmektedir. BBN TÜRK TV'nin yayın hayatına son vermesiyle, Türk medya sektöründe yeni bir dönemeç yaşandığı söylenebilir.

Fahrettin Damga'nın duyurusuna göre, BBN Türk Televizyonu el değiştirdi ve artık Kavaf Holding'e ait olmayacak. Kanal, marka olarak satıldı ve aynı frekanstan yayın yapmayacak. Bu nedenle gece saat 01:30 itibariyle yayınlar sonlandırıldı. Damga, çalışanlarına hak edişlerini son kez maaş ödeme gününde yapacaklarını ve helalleşeceklerini belirtti. Tüm emek ve katkılarından dolayı herkese teşekkür etti ve hakkını helal etmelerini istedi. Kendi hakkının da helal olduğunu ifade ederek, herkesi Allah'a emanet etti.