Çok konuşulan dizide kötü son! Kanal fişini çekti: Yeni bölüm bekleyenlere büyük şok

ATV'nin bu yaz yayın hayatına başlayan dizilerinden "Üvey Anne" adlı dizi, final kararı aldı. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yer aldığı dizi, 7 Ağustos Pazartesi günü 7. bölümüyle izleyicilerle buluşacak ve 14 Temmuz Pazartesi akşamı 8. bölümüyle final yapacak. "Üvey Anne" dizisi, eşi vefat etmiş bir adamın hayatına giren bir kadınla yaşadığı sınavı ele alıyor. Ancak 8. bölümün final bölümü olacağı açıklanmış ve dizinin ekran macerası sona erecek. Hayranlarını üzen bu kararla birlikte, dizinin sevenleri son bölümüyle vedalaşacak ve ekranlarda yeni projeleriyle buluşma umuduyla bekleyişe geçeceklerdir.

ATV'nin bu yaz yayın hayatına başlayan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinen dizilerinden "Üvey Anne", birçok izleyicisini üzen bir kararla final yapma kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yer aldığı bu duygusal drama dizisi, Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyordu.





"Üvey Anne" dizisi, eşi vefat etmiş bir adamın hayatına giren bir kadınla yaşadığı sınavı ele alan dokunaklı bir hikayeye sahipti. Dizi, sıcacık aile ilişkileri ve karmaşık duygusal bağlar üzerinden izleyicilere duygusal anlar yaşatıyordu. Hazal Filiz Küçükköse'nin başarılı performansı ve diziye duygusal bir dokunuş katan Kutsi'nin müzikleriyle dikkat çeken yapım, kısa süre içinde hayranlarının kalbini kazanmıştı.

Ancak Üvey Anne dizisinin 8. bölümle final yapacağı haberini almak, izleyicileri üzdü. Henüz kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan ve yoğun ilgi gören dizi, maalesef erken bir veda yaşayacak. Dizinin final yapacağı bölüm, 14 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Final kararıyla birlikte dizinin sevenleri son bölümdeki duygusal anlara ve karakterlerle kurdukları bağa veda edecekler. Ancak bu vedalaşma, aynı zamanda yeni projeler ve farklı hikayelerle ekranda tekrar bir araya gelme ümidiyle izleyicileri heyecanlandırıyor.