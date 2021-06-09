Çukur 5. sezon olacak mı? Yeni sezonda Çukur dizisi devam edecek mi?

Show TV ekranlarında 4 sezon boyunca insanların en sevdiği dizilerden olan Çukur geçen Pazartesi günü sevenlerine veda etmişti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş ve Necip Memili’nin yer aldığı dizi her bölümünde izleyenleri etkilemeyi başarmıştı.

Dizi, final bölümüyle de izleyenlerin takdirini kazansa da finalin sonu kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Bölümün sonunda Yamaç, Cumali, Akın ve Salih’in beraber görülmesi dizinin 5. Sezonun gelebileceği söylentilerinin oluşmasına neden oldu. Finalin açık kapı bırakılarak sona ermesi dizinin bir filme dönüştürülebileceği söylentilerini de beraberinde getirdi.

Çukur’un final bölümünde Akşın Koçovalı, Kahraman Koçovalı, Selim Koçovalı, İdris Koçovalı, Sena Koçovalı, Nehir, Celasun ve Karaca karakterleri diziye tekrar geri döndü.

Dizinin yeni sezonunun başlaması veya film versiyonun gelmesi yakın zaman için mümkün bulunmuyor. Yapımcılar da bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.