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Çukur dizisine film çekilecek mi?

Çukur dizisi 7 Haziran Pazartesi günü final yapmıştı. Ancak finaldeki Yamaç Koçovalı’nın durumu nedeniyle dizinin film olacağı söylentileri ortaya çıktı. Peki Çukur dizisine film çekilecek mi? Yanıtı haberimizde…

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:19
Çukur dizisine film çekilecek mi?
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Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran Çukur dizisi, geçtiğimiz Pazartesi günü final yaparak ekranlara veda etmişti. Ancak finalin açık kapı bırakılarak sona erdirilmiş olması ‘’Çukur’un 5. Sezonu mu geliyor, Çukur film mi olacak?’’ sorularını beraberinde getirdi. Özellikle dizinin filme çevrileceği söylentisi oldukça yayılmış durumda.


Milyonlarca insanı 4 sezon boyunca ekranlara kilitleyen Çukur, 131. bölümü ile beraber final yapmıştı. Ancak dizinin başrollerinden olan Yamaç Koçovalı’nın dizinin sonunda tekrar görülmesi nedeniyle insanlar şaşkınlık yaşadı. Finale damgasını vuran olay ise Murtaza ile Ayşe’nin ölmesi oldu.

Finalin sonunda Yamaç’ın ve Aliço’nun yaşlanmış halleri görüldü. Yaşı oldukça ilerlemiş olan Yamaç, çocukları ve torunları ile helalleşerek hayatını kaybetti.

Dizinin filme dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 09.06.2021 09:19
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow Tv
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