Çukur dizisine film çekilecek mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran Çukur dizisi, geçtiğimiz Pazartesi günü final yaparak ekranlara veda etmişti. Ancak finalin açık kapı bırakılarak sona erdirilmiş olması ‘’Çukur’un 5. Sezonu mu geliyor, Çukur film mi olacak?’’ sorularını beraberinde getirdi. Özellikle dizinin filme çevrileceği söylentisi oldukça yayılmış durumda.
Finalin sonunda Yamaç’ın ve Aliço’nun yaşlanmış halleri görüldü. Yaşı oldukça ilerlemiş olan Yamaç, çocukları ve torunları ile helalleşerek hayatını kaybetti.
Dizinin filme dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 09.06.2021 09:19