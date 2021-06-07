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Çukur final bölümü Çukur Yamaç ile Ayşe öldü mü?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’ dan final kararı geldi. Neden final yaptığı bilinmeyen dizi yoğun ilgi gördü. Başrollerinde Aras Bulut İynemli yer almaktadır. Canlandırdığı Yamaç karakteri diziye damgasını vurdu. Final sahnesinde yaşananlar izleyicileri şaşırttı. Yamaç ve Ayşe öldü mü? Soruları sıkça sorulmaya başladı. Konu hakkında detaylar haberimizde

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:25
Çukur final bölümü Çukur Yamaç ile Ayşe öldü mü?
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İzleyiciler tarafından beğeni toplayan Çukur dizisi 131.bölümü ile final yapma kararı aldı. 7 Haziran günü ekranlara gelecek dizi veda etmeye hazırlandı. Ayşe ve Yamaç’ın hayat mücadelesi devam ederken veda ölüm ile mi sonuçlanacak merak ediliyor.

Çukur final bölümünde neler yaşanacak?

Dizi boyunca iki aile arasında rekabet devam ederken final bölümünde de Koçovalı ve Çukur arasında en büyük mücadele bulunmaktadır. Herkesin bu savaş için gerisini düşünmeden hareket etmeleri sonucunda kimin kazanacağı merak ediliyor. Yamaç ve amca arasında verilen mücadele final bölümüyle sonuçlanacak.


Çukur dizisinin final bölümünün fragmanında Yamaç ve Ayşe’nin cenazelerinin olması kafaları karıştırdı. Cenazelerin gerçek olup olmadığı merak konusu oldu. İlk bölümünden son bölümüne kadar tansiyonlar hiç düşmeden devam etti. Bu rekabet final bölümüyle de ekranlarda olacak.

Çukur Yamaç ile Ayşe ölüyor mu?

Dizide aksiyon ve gerilim devam ederken Yamaç ve Efsun düğünü sonrasında Yamaç Çukur’a döndü. Amca ile Şahram’ın Çukur’u ele geçirmesini gören Yamaç Koçovalı plan yaparak mahalleyi ele geçirmeye çalıştı. Bunun sonucunda Şahram ile koçovalı kardeşler arasında savaş niteliğinde çatışma çıktı.


Son Güncelleme: 07.06.2021 18:25
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