Çukur final bölümü Çukur Yamaç ile Ayşe öldü mü?

İzleyiciler tarafından beğeni toplayan Çukur dizisi 131.bölümü ile final yapma kararı aldı. 7 Haziran günü ekranlara gelecek dizi veda etmeye hazırlandı. Ayşe ve Yamaç’ın hayat mücadelesi devam ederken veda ölüm ile mi sonuçlanacak merak ediliyor.

Çukur final bölümünde neler yaşanacak?

Dizi boyunca iki aile arasında rekabet devam ederken final bölümünde de Koçovalı ve Çukur arasında en büyük mücadele bulunmaktadır. Herkesin bu savaş için gerisini düşünmeden hareket etmeleri sonucunda kimin kazanacağı merak ediliyor. Yamaç ve amca arasında verilen mücadele final bölümüyle sonuçlanacak.

Çukur dizisinin final bölümünün fragmanında Yamaç ve Ayşe’nin cenazelerinin olması kafaları karıştırdı. Cenazelerin gerçek olup olmadığı merak konusu oldu. İlk bölümünden son bölümüne kadar tansiyonlar hiç düşmeden devam etti. Bu rekabet final bölümüyle de ekranlarda olacak.

Çukur Yamaç ile Ayşe ölüyor mu?

Dizide aksiyon ve gerilim devam ederken Yamaç ve Efsun düğünü sonrasında Yamaç Çukur’a döndü. Amca ile Şahram’ın Çukur’u ele geçirmesini gören Yamaç Koçovalı plan yaparak mahalleyi ele geçirmeye çalıştı. Bunun sonucunda Şahram ile koçovalı kardeşler arasında savaş niteliğinde çatışma çıktı.