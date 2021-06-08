Çukur final bölümüne çalan Toygar Işıklı - Kamufle Savaş İçindeyim şarkısı sözleri ve videosu

Çukur dizisi 7 Haziran Pazartesi günü yayınlanan son bölümle ekranlara veda etti. Final bölümünde Toygar Işıklı ve Kamufle tarafından seslendirilen Savaşın İçindeyim şarkısı dikkatleri çekti. Şarkıda Kamufle ve Toygar Işıklı düet yapmaktadır. Dizide çalan şarkı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şarkının sözleri Ekin Atalar tarafından yazıldı. Şarkının bestesi ise Toygar Işıklı tarafından yapıldı.Şarkı 3 ay boyunca sadece Deezer’da yer alacak . İşte Savaşın İçindeyim Şarkısının sözleri;
https://www.deezer.com/tr/track/1393685862
Savaşın İçindeyim şarkısının sözleri
Bi savaşın içindeyim yangının ortasında
Ve bil ki yanlız değilim ben bütün ailem yanımda
Sağıma dönsem zahir soluma dönsem batın
Kapattım gözlerimi harla ruhum yangın
Savaşın içimdesin yangının ortasında
Bil ki yanlız değilsin şu hainler arasında
Şahin gözler tepende katmerli gök kubbe
Yengisi anançtır ve yangını da kendine
Yaşam bulmak için yutulan bağlılık yeminleri
Yazsan da bozsan da silsen de nafile
Canını kurtarmak isteyen onu yetirecektir
Bir katmerli gök kubbe kutsallığı kan
Bir katmerli gök kubbe yengisi anaç
Bir katmerli gök kubbe sevdası bıçak
Bir katmerli gök kubbe yangını kendine
Ne kadar güçlüyüz ve ne kadar karşı koyabiliriz ki kadere
İnce bir yol uzanır Oidipus’dan Michael Corleone’ye
Sesin kör nefsin yük
Kalbim korku uyutlar
Ruhum yaz dilim boz
Aklım korkanım haz
Ben varsam var bu dünyada
Ve yoksam biter macera
Sen varsan var bu dünya
Ve yoksan bitmez macera