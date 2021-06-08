Çukur final bölümüne çalan Toygar Işıklı - Kamufle Savaş İçindeyim şarkısı sözleri ve videosu

Çukur dizisi 7 Haziran Pazartesi günü yayınlanan son bölümle ekranlara veda etti. Final bölümünde Toygar Işıklı ve Kamufle tarafından seslendirilen Savaşın İçindeyim şarkısı dikkatleri çekti. Şarkıda Kamufle ve Toygar Işıklı düet yapmaktadır. Dizide çalan şarkı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şarkının sözleri Ekin Atalar tarafından yazıldı. Şarkının bestesi ise Toygar Işıklı tarafından yapıldı.Şarkı 3 ay boyunca sadece Deezer’da yer alacak . İşte Savaşın İçindeyim Şarkısının sözleri;

https://www.deezer.com/tr/track/1393685862

Savaşın İçindeyim şarkısının sözleri

Bi savaşın içindeyim yangının ortasında

Ve bil ki yanlız değilim ben bütün ailem yanımda

Sağıma dönsem zahir soluma dönsem batın

Kapattım gözlerimi harla ruhum yangın

Savaşın içimdesin yangının ortasında

Bil ki yanlız değilsin şu hainler arasında

Şahin gözler tepende katmerli gök kubbe

Yengisi anançtır ve yangını da kendine

Yaşam bulmak için yutulan bağlılık yeminleri

Yazsan da bozsan da silsen de nafile

Canını kurtarmak isteyen onu yetirecektir

Ağlayıp bağırsan da yazsan da kime ne

Bir katmerli gök kubbe kutsallığı kan

Bir katmerli gök kubbe yengisi anaç

Bir katmerli gök kubbe sevdası bıçak

Bir katmerli gök kubbe yangını kendine

Ne kadar güçlüyüz ve ne kadar karşı koyabiliriz ki kadere

İnce bir yol uzanır Oidipus’dan Michael Corleone’ye

Sesin kör nefsin yük

Kalbim korku uyutlar

Ruhum yaz dilim boz

Aklım korkanım haz

Ben varsam var bu dünyada

Ve yoksam biter macera

Sen varsan var bu dünya

Ve yoksan bitmez macera