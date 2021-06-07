Çukur neden bitiyor? Çukur neden final yapıyor?

Dizi sona erecek mi?

Başladığı günden bugüne 131 bölüm kaydeden Çukur dizisi final yapıyor. 4 senedir izleyicileri pazartesi günlerinde ekrana kitleyen dizi ’de “Aliço” karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu geçmişte “Son on üç bölüme giriyoruz” ifadesini vererek, final sinyalleri vermişti. Çukur dizisi bir sonraki sezon ekranlara gelmeyecek.

Bitiş sebebi?

Bir hayli beğenisi olan yapımın Final sebebi kesin olarak belirtilmemekle birlikte 4. Sezona girilirken oyuncuların bunun son sezon olacağının bilincinde oldukları söyleniyor.