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Çukur neden bitiyor? Çukur neden final yapıyor?

4 sezondur ekranlarda olan ve hem yıldız oyuncu kadrosuyla hem de konusuyla seyircileri kendine sevdiren Çukur dizisinin final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Çukur sona mı erecek? Çukur sezon finaline mi giriyor? Detayları haberimizde…

07 Haziran 2021 Pazartesi 23:36
Çukur neden bitiyor? Çukur neden final yapıyor?
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Dizi sona erecek mi?

Başladığı günden bugüne 131 bölüm kaydeden Çukur dizisi final yapıyor. 4 senedir izleyicileri pazartesi günlerinde ekrana kitleyen dizi ’de “Aliço” karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu geçmişte “Son on üç bölüme giriyoruz” ifadesini vererek, final sinyalleri vermişti. Çukur dizisi bir sonraki sezon ekranlara gelmeyecek.


Bitiş sebebi?

Bir hayli beğenisi olan yapımın Final sebebi kesin olarak belirtilmemekle birlikte 4. Sezona girilirken oyuncuların bunun son sezon olacağının bilincinde oldukları söyleniyor.


Son Güncelleme: 07.06.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow Tv
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