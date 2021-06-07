Çukur son bölümünde neler olacak? Yamaç ve Şahram kavgasında kim kazanacak? Yamaç ölüyor mu?

Show TV’de yayınlandığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesi oluşturan Çukur dizisinin 131. ve final bölümünün fragmanı yayınlandı. Bölümde neler olacağının kısa özeti olan fragmanda dizinin ünlü karakteri Yamaç Koçovalı ile Şahram baş başa bir mücadeleye tutuşacak. Reyting rekortmeni dizinin final bölümünün öncesinde bir gala töreni gösterilecek.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Perihan Savaş, Burak Dakak ve Necip Memili gibi isimlerin paylaştığı Çukur dizisi 4 sezonun ardından bu akşam ki 131. bölümü ile beraber ekranlara veda edecek.

Dev finalde Yamaç ve Amca ölüm ile yüz yüze gelecek. Yamaç’ın ailesi ve Çukur, son büyük mücadelesini verecek. Aylar sonra geri dönen Nehir, Efsun’a Yamaç’tan erkek bir çocuğu olduğunu söyleyecek.

Çukur’un final bölümü öncesinde düzenlenecek galada, Ebru Akel ile Uğur Yıldıran sunuculuk görevini üstlenecek. Birçok sanatçının şarkılar söyleyerek renklendireceği organizasyonun sonunda 50.000 fidanı olan Çukur Ormanı’nın da tamamlanması hedefleniyor.