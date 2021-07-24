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Çukur'dan El Kızı dizisine bomba transfer! Çukur Sultan Annesi El Kızı dizisinde!

Yakında FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi El Kızı’nın oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Kısa süre önce kadın başrol oyuncusu belli olan diziye şimdi de Çukur dizisinin Sultan annesi Perihan Savaş dahil oldu. İşte detaylar…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:14
Çukur'dan El Kızı dizisine bomba transfer! Çukur Sultan Annesi El Kızı dizisinde!
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Çekimleri NTC Medya tarafından yapılacak olan yeni dizi El Kızı için hazırlıklar hız kesmeden yapılıyor. Çekimleri Muğla ile çevre bölgelerinde gerçekleşecek olan dizinin yönetmenliğini Feride Kaytan, senaristliğini ise Hilal Yıldız üstleniyor. Dizide, çocukluğunda öksüz kalmış olan Ezo karakterinin hayatı anlatılacak. Dizinin başrol kadın oyuncusu olacak isimse güzel oyuncu Sevda Erginci olacak.

El Kızı dizisine Perihan Savaş transferi


Son olarak Çukur isimli dizide rol alan Perihan Savaş şimdilerde El Kızı dizisiyle ekrana gelecek. Usta oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağıysa büyük merak konusu.

El Kızı yakında başlıyor

Oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olan yeni dizi El Kızı hikayesiyle şimdiden merak edilmeye başlandı. Dizide, Ezo’nun yaşadığı acılı hayat ve başına gelen olaylar anlatılacak. Bayramın ardından çekimleri başlayacak olan dizinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
Perihan Savaşın Yeni DizisiEl Kızı
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