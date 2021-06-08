Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!

Her sezonu ile reyting rekorlarını alt üst eden ve 7 Haziran tarihinde final yapan Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’da beklenmedik bir hata izleyicilerden kaçmadı. Final bölümünde ki hata ile gündeme gelen dizi araştırılanlar arasında yer buldu.

Çukur dizisi Show TV ekranlarında final bölümü ile gelirken finalde yapılan skandal hata dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz sezonda Yamaç ile aşk yaşayan Nehir’in Efsun’u araması ile şekillenen son bölümde Yamaç ve Nehir’in çocuklarını ‘Bir daha göremeyeceğim’ diyerek Efsun’a emanet etmesi ile damga vurdu.

Nehir’in kanser olduğu ortaya çıkarken hastalık nedeniyle saçları dökülen ve kafasında bandaj olan Nehir’in ensesinde ki saçların görünmesi hatayı ortaya çıkarırken Çukur hayranlarının gözünden kaçmadı.