Dark 3. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix tarih verdi...

Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafında yaratılan Alman bilim kurgu ve gerilim dizisi Dark, 3. sezonuyla seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Netflix tarih verdi. Dark 3. sezon ne zaman başlıyor? Dark dizisinin konusu ne? Dark dizisi oyuncuları kimler? işte merak edilen soruların cevapları...

Dark 3. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix tarih verdi...
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Dark'ın 3. sezonunun yayınlanması üzerinden 1 yıla yakın bir zaman geçmişken, fenomen sizinin hayranları 3. sezon ne zaman gelecek diye hyecanla beklemeye başladı. Netflix, 'Son döngü başlıyor' etiketini eklediği ve bugün yayınladığı fragmanla, üçünçü ve son sezonun 27 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanacağını duyurdu. 1 Aralık 2017 yılında izeyicisiyle ilk kez buluşan Dark, gerek izleyiciler, gerekse eleştirmenlerden tam not almıştı.  Fenomen dizi, 2020 yılının Mayıs ayında son kez izleyicisiyle buluşacak. 

Dark 3. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix tarih verdi...

DARK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Almanya'nın kasabasında yaşayan 4 ailenin geçmişi, kopuk ilişklierive çifte yaşamları,  çocuklarının bir bir ortadan kaybolmaya başlamasıyla  gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem kendisini göstermiştir.

Ana karakterlerden ilki, babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald. İkincisi, 33 yıl önce erkek kardeşi Mads ortadan kaybolan ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen. Bir diğeri ise, işitme ve konuşma engelli kızı ile arasında büyük bir gizem olan emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır.

Hikâye, bölgedeki nükleer santralin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliği sayesinde zamanda yolculuk yaparak kaybolan ve 1986 yılına giden bir çocukla başlar.  1953'ten de olaylar dizinin hikayesine dahil olunca birbirinden ilginç şeyler yaşanır. 


DARK DİZİSİ OYUNCULAR:
Louis Hofmann
Maja Schöne
Oliver Masucci
Stephan Kampwirth

Angela Winkler
Jördis Triebel
Daan Lennard Liebrenz
Lisa Vicari
Moritz Jahn
Paul Lux

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 13:33

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