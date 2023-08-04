Disney+ bedelini ağır ödeyecek! Çok konuşulan Atatürk dizisi o kanala transfer oldu!

Heyecanla beklenen Atatürk dizisinin yayın detayları belli oldu! FOX ve Lanistar Medya, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan bu özel yapımı iki ayrı film olarak televizyonda ve sinemalarda izleyicilerle buluşturacaklarını duyurdu. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı dizide, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk karakterine hayat verecek. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, dizinin tarihini ve yayın planını açıklarken, yapımcı Saner Ayar da heyecanlarını paylaştı. Bu büyülü yapımda, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün hayatını izleyicilerle buluşturacak olmanın gururunu yaşıyorlar. 29 Ekim'de ilk film TV özel versiyonu ile FOX ekranlarında olacak ve ardından sinemalarda da unutulmaz bir seyir keyfi sunacak. Böylece Atatürk, izleyicilere iki ayrı platformda unutulmaz bir yolculuk yaşatacak.

FOX ve Lanistar Medya, merakla beklenen "Atatürk" dizisinin yayınlanacağı platformu açıkladı. İçeriği iki film olarak televizyon ve sinema için hazırlayan yapımcılar, dizi için özel bir yayın stratejisi belirledi. İlk film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında televizyona özel olarak yayınlanacak ve ardından sinema filmi vizyona girecek. İkinci film ise, 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Her iki film de 2024 yazında FOX ekranlarında izleyicilerle buluşmaya başlayacak.

Bu haberle birlikte, Disney+'ın özel yapımı olan "Atatürk" içeriğinin Disney+ platformunda yayınlanmayacağı da kesinleşmiş oldu. Dizi, küresel bir gösterim anlamı taşıyan Disney+'da yayınlanmayacak ve sadece Türkiye'de yayınlanacak.

"Atatürk" dizisi, Türkiye'nin kurucusu ve büyük önderi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini anlatması bakımından büyük bir öneme sahip. Dizi, Türk tarihine ışık tutacak nitelikte ve izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. FOX ve Lanistar Medya'nın bu özel yayın stratejisi, diziyi farklı platformlarda ve tarihlerde izleyicilerle buluşturarak büyük ilgi çekmeyi hedefliyor.





Atatürk dizisinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı açıklandı. Dizinin yapımcılığını ise Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstlenecek.Atatürk dizisinin heyecanla beklenen güncellenen yayın takvimi şu şekildedir:

29 Ekim - İlk film FOX kanalında televizyona özel olarak yayınlanacak ve ardından sinemalarda gösterime girecek.

3 Kasım - İlk film sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

22 Aralık - İkinci film sinemalarda gösterime girecek.

2024 Yazı - Her iki film FOX ekranlarında yeniden gösterime girecek.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğinde, Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandırdığı dizi, büyük bir heyecan ve ilgi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yapımcılar, dizinin Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında izleyicilerle buluşmasından büyük gurur duyuyorlar. Disney+ platformunda küresel bir gösterim beklenen içeriğin, televizyonda ve sinemalarda yayınlanmasıyla Türkiye sınırlarını aşarak daha geniş bir seyirci kitlesine ulaşması hedefleniyor. Atatürk dizisi, hem televizyon hem de sinema ekranlarında büyük bir başarı ve heyecanla izleyicileri bekliyor.