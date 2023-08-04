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Dudak dudağa yakalanmışlardı... Yalı Çapkını'ndan iki isim birden ayrılıyor: Reytingler dip yapacak

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Dudak dudağa yakalanmışlardı... Yalı Çapkını'ndan iki isim birden ayrılıyor: Reytingler dip yapacak
Üzücü bir haber Yalı Çapkını dizisini salladı. Dizinin kadrosundan 2 oyuncunun ayrılacağı duyuruldu. Reytinglerle büyük başarı elde eden Yalı Çapkını dizisinden Halis Ağa karakterine hayat veren Çetin Tekindor'un diziye veda edeceği iddiasıyla birlikte, dizide yer almayacak iki başka oyuncunun da belirlendiği ortaya çıktı. Oyuncu değişiklikleriyle dizinin izleyicilerini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Yalı Çapkını dizisinde heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor'un diziye veda edeceği haberleri hakkında kesin bir netlik henüz sağlanmamış durumda. Usta oyuncunun ayrılık durumu hala belirsizliğini koruyor.

Ancak dizinin yeni sezonuna dair bazı ayrılık haberleri netleşmeye başladı. Baran Bölükbaşı'nın hayat verdiği Tarık karakteri ile Saffet karakterini canlandıran Ediz Akşehir ve ailesinin dizide olmayacağı kesinleşti. Saffet ve Tarık karakterleri, ağanın küçük torunlarını canlandırmışlardı.
dizi

Yeni sezonda diziye dahil olacak olan karakterler de merak konusu. İddialara göre, Halis Ağa'nın torununu canlandıracak kişinin Taro Tekin olacağı düşünülüyor. Henüz ismi belli olmayan karakterin diziye gelmesiyle diziye yeni bir soluk kazandırılacak.

Ayrıca, dizide Halis Ağa'nın kızını canlandıracak kişi için de bazı isimler öne çıkıyor. Ünlü oyuncu Binnur Kaya, kulislerde bu rol için düşünülen isim olarak dikkat çekiyor. Binnur Kaya'nın kadroya dahil olmasının dizinin reytinglerine olumlu bir etki yapması bekleniyor. Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda dizi severleri heyecanlı ve meraklı bekleyiş sürüyor.

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