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EDHO Ali Sürmeli ayrılıyor mu? EDHO Kimsesiz Doğan yeni sezonda yok mu?

Her hafta Salı akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluşan EDHO’ya bir oyuncunun daha veda edeceği konuşuluyor. Dizide severek izlenilen usta oyuncu Ali Sürmeli hakkında çıkan ayrılık haberlerinin doğru olup olmadığı seyirci tarafından araştırılıyor. Peki, EDHO Ali Sürmeli ayrılıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kimsesiz Doğan yeni sezonda yok mu? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde…

08 Haziran 2021 Salı 20:15
EDHO Ali Sürmeli ayrılıyor mu? EDHO Kimsesiz Doğan yeni sezonda yok mu?
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Salı günlerinin vazgeçilmez dizilerinden EDHO’da Kimsesiz Doğan karakterini canlandıran usta oyuncu Ali Sürmeli, dizinin yeni sezonunda dizi kadrosunda yer almayacak. Pandemiden önce beyin kanaması geçiren oyuncu, Şubat ayının sonlarında setlere geri döndü. Fakat, 199. Bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara veda edecek dizinin yeni sezon kadrosunda usta oyuncunun olmayacağı belirtildi.

Ali Sürmeli kim?

Aslen Muş’un Varto Omeriyan Köyü’nden olan  Ali Sürmeli 1959 yılı doğumludur. Babası Anadolu’nun pek çok şehrinde görev yapmış bir postacıdır, Sürmeli de bu yüzden Solhan, Kırlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır, Bursa gibi pek çok ili gezmiştir. Oyuncu 1985’te Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Devlet Tiyatrosu gibi pek çok tiyatroda çalışan oyuncu, 1988’de “Dönüş” isimli filmle sinemaya adım atmıştır. Sürmeli, 1996’da düzenlenen 8. Ankara Ulusal Film Yarışması’nda “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.

Oyunculuk kariyeri boyuncu pek çok dizi ile filmde oynayan ve birden fazla ödüle layık görülen usta oyuncunun bu zamana kadar yer aldığı dizi ile filmler ve ödüller şu şekildedir:

Ali Sürmeli’nin aldığı ödüller

2000 - 37. Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Filler ve Çimen)

1996 - 8. Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sokaktaki Adam)

1996 - 18.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sokaktaki Adam)

Oynadığı oyunlar

2011’de - Antigone : Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002’de - Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000’de - Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular

1996’da - Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995’de - IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994’te - Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993’te - Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989’da - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988’de - Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988’de - Palyaçolar : Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987’de - Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987’de - Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

1985’te - Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

1986’da - Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986’da - Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985’te - Mustafa (oyun) : Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu

1985’te - Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

1984’te - Kurban : Güngör Dilmen : Adana Devlet Tiyatrosu

1984’te - Akvaryum : Adana Devlet Tiyatrosu

1984’te - Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

1983’te - Galile Galileo : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

Yönetmenliğini yaptığı oyunlar

2009’da - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İzmit Şehir Tiyatrosu

2005’te - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2000’de - Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular

Rol aldığı dizi ile filmler

2014’te - Mucize (Haydar) (Film)

2014’te - Beyaz Karanfil (Osman) (Dizi)

2012’de - Yol Ayrımı (Dizi

2012’de - Kurt Kanunu (Rol Adı Ekle) (Dizi)

2012’de - Açlığa Doymak (Ahmet) (Film)

2011’de - Bir Ses Böler Geceyi (Hızır) (Film)

2010’da - Takiye: Allah'ın Yolunda (Hoca) (Film)


2010'da - Newyork'ta Beş Minare (Ağlayan Hoca) ( Film)

2009'da - Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Ateş) (Film)

2009'da - I Saw The Sun (Nedim) (Film)

2009'da - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (Şeref Zazaoğlu) (Dizi)

2008'de - Hoşçakal Güzin (Bakkal Muhittin) (Film)

2008'de - Girdap (Salman) (Film)

2008'de - Fırtına (69) (Film)

2008'de - Baba Ocağı (Seyfi Efe) (Dizi)

2007'de - Senin Uğruna (Kerim) (Dizi)

2007'de - Kuzey Rüzgarı (Arıza) (Dizi)

2007'de - Beyaz Melek (Zeki) (Film)

2006'da - Yağmurdan Sonra (Vendor Karuzo) (Dizi)

2006'da - Umut Adası (Havas) (Film)

2006'da - Sınav (Selçuk) (Film)

2006'da - Fırtına (Sivil Polis) (Dizi)

2006'da - Eve Giden Yol 1914 (Servet Ağa) (Film)

2005'te - Kin ve Gül ( Film)

2005'te - Banka (Film)

2005'te - Aşka Sürgün (Adalı) (Dizi)

2004'te - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Sezgin) (Dizi)

2004'te - Büyük Buluşma (Yavuz) (Dizi)

2003'te - Kasabanın İncisi (Salih) (Dizi)

2003'te - Hürrem Sultan (Kanuni Sultan Süleyman) (Dizi)

2001'de - Şellale (Süleyman) (Film)

2001'de - Son (Sıddık) (Film)

2000'de - Filler ve Çimen (Camoka) (Film)

1999'da - Deli Yürek (Turgay Atacan) (Dizi)

1998'de - Kaçıklık Diploması (Sarhoş) (Film)

1998'de - Karışık Pizza (Film)

1996'da - Kurtuluş (Refik Bey) (Dizi)

1996'da - Hayat Bazen Tatlıdır (Ali) (Dizi)

1995'te - Sokaktaki Adam (Film)

1995'te - Düş, Gerçek, Bir De Sinema (Film)

1994'te - Babam Askerde (Film)

1993'te - Mavi Sürgün (Film)

1993'te - Hoş Memo (Film)

1988'de - Gece Dansı Tutsakları (Ahmet) (Film)

1988'de - Dönüş (Film)

1986'da - Olacak O Kadar (Yarışma Sunucusu) (Dizi)

1983'te - Beyaz Ölüm (Film)


Son Güncelleme: 08.06.2021 20:15
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Ali Sürmeli Edhodan Ayrılıyor MuEdho Kimsesiz Doğan Yeni Sezonda Olmayacak Mı
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